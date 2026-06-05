Ni Bora nije preživio rekonstrukciju: Grad "prekrstio" jednog od najznačajnijih srpskih pisaca

Grad Banjaluka je pokazao da nije dovoljno samo postaviti informativnu tablu već bi nekad trebalo i pročitati šta na njoj piše.

Na velikoj tabli koja najavljuje rekonstrukciju sportskih terena kod škole u banjalučkom naselju Lazarevo, uredno stoji da se radovi izvode kod OŠ „Borislav Stanković“. Sve bi bilo za pohvalu da se jedan od najznačajnijih srpskih književnika ne zove Borislav, već Borisav Bora Stanković.

Izgleda da je neko u gradskoj administraciji odlučio da, uz rekonstrukciju terena, rekonstruiše i ime autora „Nečiste krvi“.

Doduše, nije prvi put da se u javnim projektima više pažnje posveti veličini table nego onome što na njoj piše.

Kada već grad ulaže novac u infrastrukturu, možda ne bi bilo loše da dio sredstava izdvoji i za lekturu, jer ako je moguće promijeniti ime jednom od najpoznatijih srpskih pisaca, ko zna šta je sljedeće na redu za rekonstrukciju.

Bora Stanković je ostavio bogato književno nasljeđe. Šteta što je na gradskoj tabli ostao bez jednog slova, a sa njim i bez vlastitog imena.

Tabla

Možda u akciji besplatnih udžbenika, a kojima se pompezno hvale iz Grada, nabave i paket lektira za zaposlene da obnove gradivo ili nauče ono što do sada očigledno nisu imali priliku.

Podsjećamo, Grad je nastavio seriju gafova i lapsusa, nakon onog gradonačelnika Draška Stanivukovića, a koji je kazao da je prvi vodovod u ovom gradu izgradila Austrougarska i to 1970, prije 50 godina, a nakon čega su uslijedili urnebesni komentari.