Dmitrijev: Odnos Moskve i Vašingtona oporavlja se od prethodnih administracija

Autor:ATV
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Odnos Rusije i Sjedinjenih Država oporavlja se od pogrešne politike koju su vodili bivši američki predsjednici Barak Obama i Džozef Bajden, izjavio je specijalni predsjednički izaslanik Rusije za ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev.
"Na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu govorio sam o oporavku odnosa SAD i Rusije od katastrofalnih grešaka administracija Obame i Bajdena. Konstruktivan dijalog sa timom predsjednika Trampa se nastavlja", napisao je Dmitrijev na "Iksu".
On je dodao da će dijalog i ekonomska saradnja prevazići zlonamjerne napore "vouk" političara i ljevičarske "duboke države", kojima ne ide u korist dobar odnos i saradnja Rusije i SAD.
Dmitrijev je rekao ranije da Rusija i SAD održavaju dijalog i da se očekuje da će se bilateralna komunikacija između Moskve i Vašingtona dodatno intenzivirati u bliskoj budućnosti, prenosi Srna.
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