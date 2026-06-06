Odnos Rusije i Sjedinjenih Država oporavlja se od pogrešne politike koju su vodili bivši američki predsjednici Barak Obama i Džozef Bajden, izjavio je specijalni predsjednički izaslanik Rusije za ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev.

"Na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu govorio sam o oporavku odnosa SAD i Rusije od katastrofalnih grešaka administracija Obame i Bajdena. Konstruktivan dijalog sa timom predsjednika Trampa se nastavlja", napisao je Dmitrijev na "Iksu".

On je dodao da će dijalog i ekonomska saradnja prevazići zlonamjerne napore "vouk" političara i ljevičarske "duboke države", kojima ne ide u korist dobar odnos i saradnja Rusije i SAD.

Dmitrijev je rekao ranije da Rusija i SAD održavaju dijalog i da se očekuje da će se bilateralna komunikacija između Moskve i Vašingtona dodatno intenzivirati u bliskoj budućnosti, prenosi Srna.