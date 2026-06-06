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Dmitrijev: Odnos Moskve i Vašingtona oporavlja se od prethodnih administracija

Autor:

ATV
06.06.2026 15:21

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Кирил Дмитријев
Foto: Youtube/ FRANCE 24 English

Odnos Rusije i Sjedinjenih Država oporavlja se od pogrešne politike koju su vodili bivši američki predsjednici Barak Obama i Džozef Bajden, izjavio je specijalni predsjednički izaslanik Rusije za ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev.

"Na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu govorio sam o oporavku odnosa SAD i Rusije od katastrofalnih grešaka administracija Obame i Bajdena. Konstruktivan dijalog sa timom predsjednika Trampa se nastavlja", napisao je Dmitrijev na "Iksu".

On je dodao da će dijalog i ekonomska saradnja prevazići zlonamjerne napore "vouk" političara i ljevičarske "duboke države", kojima ne ide u korist dobar odnos i saradnja Rusije i SAD.

Dmitrijev je rekao ranije da Rusija i SAD održavaju dijalog i da se očekuje da će se bilateralna komunikacija između Moskve i Vašingtona dodatno intenzivirati u bliskoj budućnosti, prenosi Srna.

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Tagovi :

Kiril Dmitrijev

Sjedinjene Američke Države

Donald Tramp

Rusija

Džozef Bajden

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