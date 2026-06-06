Vaši "normalni" nalazi bubrega mogu biti varka: Evo šta vam analiza ne govori

Nova studija pokazuje da i naizgled normalan nalaz funkcije bubrega može ukazivati na povećan rizik od ozbiljne bolesti u budućnosti.

Rezultat testa funkcije bubrega koji se smatra normalnim može ipak ukazivati na povećan rizik od razvoja hronične bolesti bubrega, pokazala je velika studija švedskih istraživača u kojoj je analizirano više od milijun odraslih osoba.

Istraživanje je pokazalo da i male razlike u funkciji bubrega, čak i kada su vrijednosti i dalje u granicama normale, mogu pomoći u otkrivanju osoba koje imaju veći rizik od budućih ozbiljnih problema sa bubrezima.

Novi način za rano otkrivanje rizika od bolesti

Hronična bolest bubrega pogađa između 10 i 15 odsto odraslih širom svijeta. Problem je što se bolest često otkriva kasno, tek kada je izgubljen veliki dio funkcije bubrega, jer ne postoje široko primijenjivani programi ranog skrininga.

Da bi poboljšali rano otkrivanje bolesti, istraživači sa Karolinskog instituta razvili su referentne tabele za procijenjenu brzinu glomerularne filtracije (eGFR), najčešće korišćeni pokazatelj funkcije bubrega. Ove tabele omogućavaju ljekarima da rezultat pacijenta uporede sa prosječnim vrijednostima za osobe istog spola i uzrasta.

Šta je eGFR?

eGFR (procijenjena brzina glomerularne filtracije) je najvažniji pokazatelj koliko dobro bubrezi filtriraju krv i uklanjaju otpadne materije iz organizma.

Studija je obuhvatila više od 1,1 milijun stanovnika regije Stokholma starosti od 40 do 100 godina. Analizirano je gotovo sedam milijuna eGFR testova urađenih između 2006. i 2021. godine. Rezultati su pokazali da osobe čije su vrijednosti eGFR znatno niže od prosjeka za njihov uzrast i spol imaju povećan rizik od razvoja teškog oštećenja bubrega koje može zahtijevati dijalizu ili transplantaciju. Posebno je uočeno da su osobe čiji je rezultat bio ispod 25. percentila imale značajno veći rizik od napredovanja bolesti.

Kada normalan nalaz zapravo nije bezazlen

Istraživači navode primjer žene stare 55 godina sa eGFR vrijednošću 80. Takav rezultat bi većina ljekara smatrala normalnim. Međutim, prema novim referentnim tabelama, ta vrijednost odgovara tek 10. percentilu za žene tog uzrasta, što znači da ona ima približno tri puta veći rizik da u budućnosti bude podvrgnuta dijalizi u poređenju sa vršnjakinjama sa boljom funkcijom bubrega.

Studija je ukazala i na nedovoljno korišćenje dodatnih analiza koje mogu otkriti rano oštećenje bubrega. Kod osoba koje imaju „normalan“ eGFR, ali su ispod 25. percentila za svoj uzrast i spol, samo je svaki četvrti pacijent bio upućen na testiranje albumina u urinu, koje može pomoći u ranom otkrivanju bolesti.

Autori smatraju da bi primjena novih referentnih tabela i posebnog onlajn kalkulatora mogla omogućiti ranije prepoznavanje ugroženih osoba i pravovremeno uvođenje mjera za sprečavanje napredovanja hronične bolesti bubrega, prenosi Kurir,