Logo
Large banner

Vaši "normalni" nalazi bubrega mogu biti varka: Evo šta vam analiza ne govori

Autor:

ATV
06.06.2026 15:06

Komentari:

0
doktor ljekar uniforma medicina
Foto: Pexel/ www.kaboompics.com

Nova studija pokazuje da i naizgled normalan nalaz funkcije bubrega može ukazivati na povećan rizik od ozbiljne bolesti u budućnosti.

Rezultat testa funkcije bubrega koji se smatra normalnim može ipak ukazivati na povećan rizik od razvoja hronične bolesti bubrega, pokazala je velika studija švedskih istraživača u kojoj je analizirano više od milijun odraslih osoba.

Istraživanje je pokazalo da i male razlike u funkciji bubrega, čak i kada su vrijednosti i dalje u granicama normale, mogu pomoći u otkrivanju osoba koje imaju veći rizik od budućih ozbiljnih problema sa bubrezima.

Novi način za rano otkrivanje rizika od bolesti

Hronična bolest bubrega pogađa između 10 i 15 odsto odraslih širom svijeta. Problem je što se bolest često otkriva kasno, tek kada je izgubljen veliki dio funkcije bubrega, jer ne postoje široko primijenjivani programi ranog skrininga.

Da bi poboljšali rano otkrivanje bolesti, istraživači sa Karolinskog instituta razvili su referentne tabele za procijenjenu brzinu glomerularne filtracije (eGFR), najčešće korišćeni pokazatelj funkcije bubrega. Ove tabele omogućavaju ljekarima da rezultat pacijenta uporede sa prosječnim vrijednostima za osobe istog spola i uzrasta.

Šta je eGFR?

eGFR (procijenjena brzina glomerularne filtracije) je najvažniji pokazatelj koliko dobro bubrezi filtriraju krv i uklanjaju otpadne materije iz organizma.

Studija je obuhvatila više od 1,1 milijun stanovnika regije Stokholma starosti od 40 do 100 godina. Analizirano je gotovo sedam milijuna eGFR testova urađenih između 2006. i 2021. godine. Rezultati su pokazali da osobe čije su vrijednosti eGFR znatno niže od prosjeka za njihov uzrast i spol imaju povećan rizik od razvoja teškog oštećenja bubrega koje može zahtijevati dijalizu ili transplantaciju. Posebno je uočeno da su osobe čiji je rezultat bio ispod 25. percentila imale značajno veći rizik od napredovanja bolesti.

Kada normalan nalaz zapravo nije bezazlen

Istraživači navode primjer žene stare 55 godina sa eGFR vrijednošću 80. Takav rezultat bi većina ljekara smatrala normalnim. Međutim, prema novim referentnim tabelama, ta vrijednost odgovara tek 10. percentilu za žene tog uzrasta, što znači da ona ima približno tri puta veći rizik da u budućnosti bude podvrgnuta dijalizi u poređenju sa vršnjakinjama sa boljom funkcijom bubrega.

Studija je ukazala i na nedovoljno korišćenje dodatnih analiza koje mogu otkriti rano oštećenje bubrega. Kod osoba koje imaju „normalan“ eGFR, ali su ispod 25. percentila za svoj uzrast i spol, samo je svaki četvrti pacijent bio upućen na testiranje albumina u urinu, koje može pomoći u ranom otkrivanju bolesti.

Autori smatraju da bi primjena novih referentnih tabela i posebnog onlajn kalkulatora mogla omogućiti ranije prepoznavanje ugroženih osoba i pravovremeno uvođenje mjera za sprečavanje napredovanja hronične bolesti bubrega, prenosi Kurir,

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

bubrezi

zdravlje

ljekari

Bolest

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ротација на возилу хитне помоћи.

Hronika

Stub rasvjete pao na učenika, zadobio potres mozga: Drama na rekrativnoj nastavi u Vrnjačkoj Banji

2 h

0
Тресло се код Новог Града: Епицентар земљотреса на подручју Трговске горе

Društvo

Treslo se kod Novog Grada: Epicentar zemljotresa na području Trgovske gore

3 h

0
Комеморација Едину Авдићу, Милош Јовановић одржао потресан говор

Košarka

Komemoracija Edinu Avdiću, Miloš Jovanović održao potresan govor

2 h

0
Кит Харингтон проговорио о одвикавању и борби с овисношћу након "Игре престола"

Scena

Kit Harington progovorio o odvikavanju i borbi s ovisnošću nakon "Igre prestola"

3 h

0

Više iz rubrike

Нивен Хопкинс

Zdravlje

Otišao doktoru zbog povrede stopala pa dobio strašnu dijagnozu

18 h

0
сладолед десерт слаткиш кугла сладоледа

Zdravlje

Istraživanje pokazalo da sladoled izaziva istu zavisnost kao i droga

21 h

0
Фонд објавио важне вијести за дијализне пацијенте у Српској

Zdravlje

Fond objavio važne vijesti za dijalizne pacijente u Srpskoj

1 d

0
врућина висока температура

Zdravlje

Budite oprezni: Evo na koga vrućina najviše utiče

1 d

0

  • Najnovije

17

21

Vlada Srpske uz vozače saniteta: Obezbijeđeno 2,2 miliona KM za povećanje plata

17

18

Uhapšen muškarac kod koga je pronađeno 10 kilograma marihuane

17

08

Na vjenčanju nastao muk kada je majka uzela mikrofon: Izgovorila najveću uvredu za mladence

16

53

Upozorenje iz UIO: Gradiška bi od utorka mogla ostati bez ijednog graničnog prelaza

16

45

Ova tri znaka će u junu plivati u novcu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner