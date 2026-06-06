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Otišla je velika dama Francuske: Preminula supruga bivšeg predsjednika

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ATV
06.06.2026 16:07

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Ружа
Foto: pexels/Karin S

Udovica bivšeg francuskog predsjednika Žaka Širaka, Bernadet Širak, jedina prva dama koja je obavljala političku funkciju, preminula je u 93. godini, saopštila je njena kćerka Klod Širak.

Predstavnici čitavog političkog spektra Francuske odali su joj počast. Francuski predsjednik Emanuel Makron naveo je na mreži Iks (X) da nacija dijeli tugu njene porodice, njenih voljenih i svih onih koji su je voljeli, prenio je „Figaro“.

„Ostavila je svoj trag u našoj istoriji zajedno sa predsjednikom Žakom Širakom, u životu regije Korez gdje je bila izabrana predstavnica, a također i u životima milijuna anonimnih ljudi, zahvaljujući svojoj dubokoj i nepokolebljivoj posvećenosti“, napisao je Makron.

Bivši francuski predsjednik Nikola Sarkozi u objavi na platformi Iks naveo je da je smrću Bernadet Širak izgubio veliku prijateljicu koja ga je uvijek podržavala, kako politički, tako i lično.

Bivši predsjednik Fransoa Oland poručio je da je Bernadet Širak bila odlučna, snažne volje, ali prije svega nezavisna žena koja je uspjela nametnuti svoju ličnost, svoje ideje i svoj stil u svijetu koji joj nije bio otvoren.

„Zadržavam sliku žene koja je uspjela dati smisao životu koji je sudbina učinila izuzetnim“, napisao je on na društvenim mrežama.

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Vodeće ličnosti iz njene političke orijentacije također su joj odale počast, uključujući predsjednika republikanaca Bruna Retajoa.

„Francuska je izgubila izuzetnu ženu. Bernadet Širak je otelotvorila, sa rijetkim dostojanstvom, osjećaj dužnosti, ljubav prema Francuskoj i lojalnost svojoj porodici“, napisao je on na društvenoj mreži Iks.

Rođena 18. maja 1933. u Parizu, Bernadet Šodron de Kursel odrasla je u porodici diplomata u otmenom 16. arondismanu glavnog grada. Kao studentkinja na „Sciences Po Paris“, na toj prestižnoj instituciji upoznala je Žaka Širaka, za kojeg se udala 1956. godine.

Tokom prvog predsjedničkog mandata Žaka Širaka (1995–2002), bila je potisnuta u drugi plan, a onda je odigrala ključnu ulogu u ponovnom izboru svog supruga 2002. godine.

Bila je izabrana lokalna političarka u departmanu Korez na jugozapadu Francuske, gdje je neprekidno obavljala funkciju opštinske savjetnice od 1979. do 2015. godine, što je čini jednom od rijetkih prvih dama sa dugom samostalnom političkom karijerom, prenosi Telegraf.

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Bernadet Širak

preminula žena

Francuska

Žak Širak

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