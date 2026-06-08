Šta znači ako se pojavi zelena tačka na telefonu: Nije tu bez razloga

Zelena tačka na statusnoj traci na mobilnim telefonima označava da su kamera ili mikrofon aktivni, a na nekim Android uređajima i da je uključen sistem za određivanje lokacije (GPS). Ova funkcija uvedena je kako bi korisnici u svakom trenutku mogli da vide kada se koriste osjetljive dozvole na telefonu.

Na Ajfon uređajima može se pojaviti zelena tačka kada je uključena kamera ili kamera i mikrofon, dok narandžasta tačka označava da je aktivan samo mikrofon. Na Android uređajima zelena tačka može da znači da su kamera, mikrofon ili lokacija u upotrebi.

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Kako da saznate koja aplikacija koristi kameru ili mikrofon

Kada se tačka pojavi, moguće je provjeriti koja aplikacija je aktivna. Na Ajfon uređajima to se vidi u statusnoj traci ili u kontrolnom centru, dok na Android telefonima postoji i poseban meni za privatnost gdje se prikazuju sve aktivne dozvole. Na taj način korisnik može brzo da otkrije koja aplikacija koristi kameru ili mikrofon.

Da li je zelena tačka razlog za zabrinutost

U većini slučajeva, pojava tačke je normalna i dešava se tokom poziva, video-poziva, fotografisanja ili snimanja. Međutim, ako se pojavi bez jasnog razloga, moguće je da neka aplikacija koristi kameru ili mikrofon u pozadini, što može biti signal za oprez.

Šta treba uraditi ako se pojavi bez razloga

U tom slučaju preporučuje se da se provjeri koja aplikacija je aktivna, da se sumnjive aplikacije zatvore i da im se oduzmu dozvole za kameru i mikrofon u podešavanjima telefona. Na Android uređajima može se uraditi i skeniranje na malver pomoću bezbjednosnih aplikacija, a u krajnjem slučaju uređaj se može vratiti na fabrička podešavanja.

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Ova funkcija uvedena je nakon što je otkriveno da su pojedine aplikacije, čak i one jednostavne poput aplikacija za baterijsku lampu, zloupotrebljavale pristup kameri i mikrofonu, pa su proizvođači telefona uveli obavještajne indikatore radi veće bezbjednosti korisnika, prenosi Blic.