Logo
Large banner

Šta znači ako se pojavi zelena tačka na telefonu: Nije tu bez razloga

Autor:

ATV
08.06.2026 09:35

Komentari:

0
Телефон
Foto: Pexels/Photo by JÉSHOOTS

Zelena tačka na statusnoj traci na mobilnim telefonima označava da su kamera ili mikrofon aktivni, a na nekim Android uređajima i da je uključen sistem za određivanje lokacije (GPS). Ova funkcija uvedena je kako bi korisnici u svakom trenutku mogli da vide kada se koriste osjetljive dozvole na telefonu.

Na Ajfon uređajima može se pojaviti zelena tačka kada je uključena kamera ili kamera i mikrofon, dok narandžasta tačka označava da je aktivan samo mikrofon. Na Android uređajima zelena tačka može da znači da su kamera, mikrofon ili lokacija u upotrebi.

Требиње

Ekonomija

Trebinje kao Dubai - apartmani do 300 KM za noć

Kako da saznate koja aplikacija koristi kameru ili mikrofon

Kada se tačka pojavi, moguće je provjeriti koja aplikacija je aktivna. Na Ajfon uređajima to se vidi u statusnoj traci ili u kontrolnom centru, dok na Android telefonima postoji i poseban meni za privatnost gdje se prikazuju sve aktivne dozvole. Na taj način korisnik može brzo da otkrije koja aplikacija koristi kameru ili mikrofon.

Da li je zelena tačka razlog za zabrinutost

U većini slučajeva, pojava tačke je normalna i dešava se tokom poziva, video-poziva, fotografisanja ili snimanja. Međutim, ako se pojavi bez jasnog razloga, moguće je da neka aplikacija koristi kameru ili mikrofon u pozadini, što može biti signal za oprez.

Šta treba uraditi ako se pojavi bez razloga

U tom slučaju preporučuje se da se provjeri koja aplikacija je aktivna, da se sumnjive aplikacije zatvore i da im se oduzmu dozvole za kameru i mikrofon u podešavanjima telefona. Na Android uređajima može se uraditi i skeniranje na malver pomoću bezbjednosnih aplikacija, a u krajnjem slučaju uređaj se može vratiti na fabrička podešavanja.

Јелисавета Орашанин и Милош Теодосић

Scena

Zbog jednog strogog pravila Jelisaveti i Milošu je bilo zabranjeno vjenčanje u crkvi

Ova funkcija uvedena je nakon što je otkriveno da su pojedine aplikacije, čak i one jednostavne poput aplikacija za baterijsku lampu, zloupotrebljavale pristup kameri i mikrofonu, pa su proizvođači telefona uveli obavještajne indikatore radi veće bezbjednosti korisnika, prenosi Blic.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Mobilni telefon

tehnologija

Android

Ajfon

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Стрмоглав пад Новака Ђоковића

Tenis

Strmoglav pad Novaka Đokovića

2 h

3
Мушкарац сади биљке у башти.

Savjeti

Ovo povrće možete posaditi u junu: Daju bogat rod tokom ljeta i rane jeseni

2 h

0
Новчанице од 50 и 100 марака више неће изгледати овако

Društvo

Novčanice od 50 i 100 maraka više neće izgledati ovako

3 h

1
Још један земљотрес погодио Грчку: Школе затворене

Svijet

Još jedan zemljotres pogodio Grčku: Škole zatvorene

3 h

0

Više iz rubrike

Вода у чаши

Nauka i tehnologija

AI bi u narednim godinama mogla postati najveći potrošač vode na svijetu?

17 h

0
Инстаграм лого

Nauka i tehnologija

Meta zvanično pokrenula pretplatu za Instagram

1 d

0
Haker

Nauka i tehnologija

FBI otkrio novu podmuklu prevaru koja vam u sekundi briše sve naloge

1 d

0
mobilni telefon mobitel

Nauka i tehnologija

Ove aplikacije prikupljaju najviše podataka o korisnicima

2 d

0

  • Najnovije

11

47

Trišić Babić: Ne treba da budemo prestrogi prema sebi

11

46

Djevojčica (13) se utopila u rijeci: Tragedija u Srbiji

11

36

Kroz grad šetao sa pištoljem: Albanac uhapšen u Crnoj Gori

11

25

Hospitalizovan Siniša Karan

11

23

Napadnut Izrael, formacija se uključila u rat na Bliskom istoku

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner