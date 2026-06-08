Šta znači ako se pojavi zelena tačka na telefonu: Nije tu bez razloga

Autor:ATV
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Zelena tačka na statusnoj traci na mobilnim telefonima označava da su kamera ili mikrofon aktivni, a na nekim Android uređajima i da je uključen sistem za određivanje lokacije (GPS). Ova funkcija uvedena je kako bi korisnici u svakom trenutku mogli da vide kada se koriste osjetljive dozvole na telefonu.
Na Ajfon uređajima može se pojaviti zelena tačka kada je uključena kamera ili kamera i mikrofon, dok narandžasta tačka označava da je aktivan samo mikrofon. Na Android uređajima zelena tačka može da znači da su kamera, mikrofon ili lokacija u upotrebi.
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Kada se tačka pojavi, moguće je provjeriti koja aplikacija je aktivna. Na Ajfon uređajima to se vidi u statusnoj traci ili u kontrolnom centru, dok na Android telefonima postoji i poseban meni za privatnost gdje se prikazuju sve aktivne dozvole. Na taj način korisnik može brzo da otkrije koja aplikacija koristi kameru ili mikrofon.
U većini slučajeva, pojava tačke je normalna i dešava se tokom poziva, video-poziva, fotografisanja ili snimanja. Međutim, ako se pojavi bez jasnog razloga, moguće je da neka aplikacija koristi kameru ili mikrofon u pozadini, što može biti signal za oprez.
U tom slučaju preporučuje se da se provjeri koja aplikacija je aktivna, da se sumnjive aplikacije zatvore i da im se oduzmu dozvole za kameru i mikrofon u podešavanjima telefona. Na Android uređajima može se uraditi i skeniranje na malver pomoću bezbjednosnih aplikacija, a u krajnjem slučaju uređaj se može vratiti na fabrička podešavanja.
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Ova funkcija uvedena je nakon što je otkriveno da su pojedine aplikacije, čak i one jednostavne poput aplikacija za baterijsku lampu, zloupotrebljavale pristup kameri i mikrofonu, pa su proizvođači telefona uveli obavještajne indikatore radi veće bezbjednosti korisnika, prenosi Blic.
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