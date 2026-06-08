Novčanice od 50 i 100 maraka više neće izgledati ovako

Centralna banka Bosne i Hercegovine priprema novi dizajn konvertibilne marke, a promjene će obuhvatiti sve novčanice u apoenima od 10, 20, 50, 100 i 200 KM.

Upravni odbor Centralne banke BiH već je donio odluku o osnovnim obilježjima i dizajnu novih novčanica, dok je raspisan i postupak njihove izrade. Za ovaj projekat planirano je izdvajanje čak 21,5 miliona KM.

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Najviše pažnje javnosti privukle su promjene boja koje će značajno izmijeniti izgled novčanica na koje su građani navikli. Tako će novčanica od 50 KM, prepoznatljiva po crvenoj boji, ubuduće biti kombinacija narandžaste i plave boje.

Novčanica od 100 KM dobiće smeđe i ljubičaste nijanse, dok će apoen od 200 KM biti izrađen u kombinaciji plave i žute boje. Kada je riječ o novčanici od 20 KM, ona će biti u tonovima sivosmeđe i zelene boje.

Prema informacijama do kojih je došao "Fokus", nove novčanice javnosti bi trebale biti predstavljene tokom 2027. godine, dok se njihovo puštanje u opticaj očekuje 2028. godine.

Iz Centralne banke naglašavaju da fotografije i prikazi novih novčanica koji se posljednjih dana dijele na društvenim mrežama nisu autentični. Riječ je o ilustracijama nastalim uz pomoć umjetne inteligencije i ne predstavljaju stvarni izgled budućih novčanica.

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Promjene dizajna dio su redovnih aktivnosti unapređenja zaštitnih elemenata i modernizacije novčanica, a konačan izgled novih konvertibilnih maraka biće poznat nakon završetka svih procedura i zvaničnog predstavljanja.