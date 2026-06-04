Rusija napravila vakcinu protiv novog soja ebole

Autor:ATV
Komentari:0
U Rusiji je napravljena vakcina protiv novog soja ebole i još je potrebno da se testira, izjavio je ruski ministar zdravlja Mihail Muraško.
"Institut `Gamaleja` ranije je napravio vakcinu za prevenciju ebola groznice i mi je imamo. Pojavom novog soja, naše kolege su adaptirale vakcinu i ona je sada dostupna kao proizvod", rekao je Muraško na marginama Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu.
On je istakao da vakcina sada treba da prođe kroz nekoliko faza testiranja i dodao da ebola trenutno ne predstavlja prijetnju Rusiji.
Ebola groznica je akutna zarazna bolest koju izaziva filovirus.
Simptomi uključuju groznicu, slabost, bol u mišićima, glavobolju, bol u grlu, bol u stomaku, povraćanje, dijareju, osip i, u nekim slučajevima, krvarenje.
Ranije je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila epidemiju ebole u Demokratskoj Republici Kongo i Ugandi vanrednom situacijom po javno zdravlje od međunarodnog značaja.
Soj ebole bundibugio širi se u ovim zemljama, a broj sumnjivih slučajeva premašio je 900, uključujući 101 potvrđen, navodi Sputnjik.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Društvo
42 min0
Region
47 min0
Svijet
56 min0
Društvo
1 h0
Zdravlje
1 d0
Zdravlje
1 d0
Zdravlje
1 d0
Zdravlje
2 d0
Najnovije
21
40
21
39
21
31
21
30
21
27
Trenutno na programu