Jesu li krekeri od riže zaista zdravi: Sve popularnija namirnica u ishrani

Krekeri od riže sve su popularniji u fitnes ishrani. U umjerenim količinama mogu biti zdravi jer sadrže antioksidanse i vlakna, a smeđe varijante nude cjelovite žitarice i dodatnu nutritivnu vrijednost.

Mogu se lako uklopiti u uravnotežene obroke kao lagana zamjena za klasične grickalice, posebno kod osoba koje paze na unos kalorija. Međutim, ako razmišljate koju vrstu odabrati, bolji izbor su krekeri od smeđe riže.

Lako se probavlja

Krekeri od riže je hrana s niskim udjelom FODMAP-a, što znači da je lako probavljiva. FODMAP se odnosi na ugljikohidrate koje vaše tijelo slabo apsorbuje: fermentabilne oligosaharide, disaharide, monosaharide i poliole.

Pomaže u kontroli težine

Rižini krekeri mogu vam pomoći u održavanju težine ako ih koristite kao zamjenu za hranu bogatu kalorijama i ugljikohidratima.

Zamjenom jednog običnog peciva za dva obična rižina krekera možete smanjiti unos do 230 kalorija i 45 grama ugljikohidrata. Ova promjena pomaže u smanjenju unosa kalorija, što podržava gubitak težine i održavanje.

Može regulisati šećer u krvi

Neki dokazi upućuju na to da cjelovite žitarice poput smeđe riže pomažu u regulaciji nivoa šećera u krvi kod osoba s dijabetesom, prenosi Kliks

Konzumiranje cjelovitih žitarica također može pomoći u sprječavanju dijabetesa tipa 2. Bogate su vlaknima koja vaše tijelo ne može razgraditi za energiju. To znači da neće povisiti nivo šećera u krvi kao rafinisane žitarice.

Jedenje rižinih krekera samo po sebi može povisiti nivo šećera u krvi. Razmislite o tome da ih uparite sa šoljom mlijeka, jabukom ili jogurtom kako biste to uravnotežili.

Osigurava antioksidanse

Istraživanja su otkrila da smeđa riža sadrži različite fenolne spojeve. Ova skupina antioksidansa često se nalazi u citrusnom voću i čaju.

Antioksidansi štite stanice od oštećenja uzrokovanih slobodnim radikalima. Ti nestabilni atomi mogu povećati rizik od bolesti i potaknuti prerano starenje. Fenolni spojevi pomažu u zaštiti stanica od oštećenja koja povećavaju rizik od bolesti poput: raka, kognitivnih oštećenja, bolesti srca i dijabetesa tipa 2.

Bogati mikronutrijentima

Krekeri od smeđe riže izvor su mangana i niacina. Mangan je mineral koji podržava imunološki sistem, pomaže u proizvodnji kolagena i jačanju kostiju. Niacin je vitamin B skupine koji pomaže u pretvaranju hrane u gorivo za vaše tijelo. Ostali minerali u tragovima u smeđoj riži uključuju magnezijum i cink.

Postoje li rizici na koje treba paziti

Rižini krekeri mogu vam povisiti nivo šećera u krvi ako jedete one napravljene od rafinisanih žitarica. Bijela riža ima visoki glikemijski indeks (GI). GI mjeri koliko brzo vam raste šećer u krvi nakon konzumiranja ugljikohidrata. Hrana s visokim GI-om brzo uzrokuje porast šećera u krvi.

Ne morate u potpunosti izbjegavati krekere od bijele riže. Za uravnoteženje šećera u krvi, kombinujte hranu s visokim glikemijskim indeksom, poput krekera od bijele riže, sa zdravim mastima poput avokada ili nemasnim proteinima poput maslaca od badema.