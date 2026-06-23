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Minić pozvao na reakciju vlasti u FBiH zbog pucanja na pravoslavnom groblju

Autor:

ATV redakcija
23.06.2026 19:57

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премијер Српске
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić najoštrije je osudio skrnavljenje pravoslavnog krsta i groblja u Travniku, te pozvao vlasti Srednjobosanskog kantona da sankcionišu odgovorne.

"Posebno je teško što se to događa u mjestu gdje Srba, pravoslavaca, ima na nivou statističke greške. Pozivam vlasti Srednjobosanskog kantona da sankcionišu odgovorne za pucnjavu koja se dogodila", objavio je Minić na društvenoj mreži Iks.

Prema podacima Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH, u travničkom naselju Zaselje ispaljeno je više desetina projektila iz vatrenog oružja na pravoslavni krst i u pravcu nekadašnjeg pravoslavnog groblja.

Krst je postavio Srbin koji je protjeran iz Travnika i sada živi u Australiji.

Православно гробље у Травнику

Gradovi i opštine

Pucano na pravoslavni krst i groblje u Travniku

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Travnik

Savo Minić

pravoslavno groblje

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