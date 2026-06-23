Nastavlja se saga u Zavodu za dijalizu i transplantaciju Republike Srpske

Zamislite da vam je dijaliza neophodna svaki ili svaki drugi dan, jer vam je rad bubrega slab ili nikakav. E sad, zamislite da u takvoj situaciji nemate svu potrebnu terapiju za liječenje. Upravo to je realnost pacijenata u Zavodu za dijalizu i transplantaciju Republike Srpske, od 1. januara 2026. godine.

Pacijenti ističu da se suočavaju sa nestašicom lijekova, koja traje mnogo duže nego što uprava Zavoda priznaje, koja, kako kažu, vrši pritisak na sve koji o tome javno progovore. Pacijenti su prisiljeni da sami nabavljaju lijekove koji nedostaju, a ako požele da refundiraju novac od Fonda zdravstvenog osiguranja, jer terapija nije jeftina, moraju prvo dobiti potvrdu iz Zavoda da nemaju potrebnu terapiju, zbog čega mnogi pacijenti odustanu od povrata.

"Ja sad tvrdim da je u tragovima dolazilo. Nije to bilo kao što kaže direktor dan/dva, nego ja tvrdim, što i sestre sve znaju i potvrdile su to, da nema lijekova. Znači, u Bijeljini na 166 pacijenata je došlo 500 doza Binokrita za pet mjeseci, onda vam je jasno kakvo je stanje, jer to ne može da izdrži ni sedmicu dana. Nažalost, pacijenti se suočavaju sa problemima tako što pacijent koji je izašao u javnost i potvrdio da nije imao lijekove i da mu je hemoglobin bio 167, te da je primio četiri doze isti dan da bi preživio, trpio je pritiske, a kasnije su ga ignorisali", rekao je Aleksandar Radun, predsjednik Udruženja dijaliziranih, transplantiranih i hroničnih bubrežnih bolesnika Republike Srpske.

"Zadovoljna sam liječenjem do Nove godine, od tada je postalo problematično jer nemamo lijekova. Ja kao prva trudnica na dijalizi nisam imala Binokrita, nisam imala kalcijuma. Nisam imala ništa, kao ni ostali pacijenti. Morala sam za lijek moliti na drugim odjelima i kupovati sama", rekla je Slađana Simidžija, pacijent.

Da stanje nije idealno, potvrdili su i medicinski radnici u Zavodu. Ističu da su trenutno dobili određene količine lijekova, ali da je istina da često imaju nestašicu zbog neredovne nabavke. Ljekar koji je stao pred našu kameru i dao izjavu, nakon dva dana od toga, dao je otkaz.

"Sad trenutno imamo, a ranije je bilo povremenih nestašica lijekova. Nekad nije bilo jer su bile povremene nabavke kada nismo imali kontinuitet nabavki tih lijekova. Zašto je to bilo, i šta je tu bilo, ja ne znam", rekao je Aleksandar Arežina, nefrolog.

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske održao je sastanak sa pacijentima iz Zavoda, nakon čega su odlučili da se uključe i pomognu sa nabavkom lijekova kako bi zaštitili pacijente.

"Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske naknadno je uključen u proces rješavanja pitanja centralizovane nabavke lijekova za pacijente na dijalizi, i to nakon što smo od Zavoda za dijalizu dobili tehničku specifikaciju u vezi sa lijekovima koje je potrebno nabaviti. Fond je odmah nakon zaprimanja zahtjeva preduzeo sve aktivnosti kako bi se obezbijedila kontinuirana terapija i izbjegao bilo kakav prekid u dostupnosti lijekova za pacijente. S obzirom na to da Zakon o javnim nabavkama BiH za ovu vrstu postupka propisuje rokove od najmanje 45 dana, Fond se nije zadržao isključivo na sprovođenju zakonske procedure, već je paralelno radio na pronalaženju rješenja koja će omogućiti da pacijenti ni u jednom trenutku ne ostanu bez neophodne terapije do okončanja postupka javne nabavke", navode iz Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.

V. d. direktora Zavoda rekao je da je nestašica trajala samo nekoliko dana i da se uz pomoć Fonda taj problem riješio u kratkom vremenskom roku. Zavod je priznao da imaju nedostatak lijekova tek nakon što se u ovu situaciju uključio Fond, nakon čega se nije mogla demantovati informacija da nemaju sve potrebne lijekove. Navodi i da nestašica lijekova nije sporna kao što pacijenti ističu jer, prema njegovim riječima, niko nije bio životno ugrožen. Demantuje navode da su pojedini pacijenti i članovi medicinskog osoblja bili pod pritiskom uprave.

"Kada je u pitanju nedostatak Binokrita to je posljedica nedostatka lijeka na globalnom tržištu, na koji Zavod nikako nije mogao da utiče. Uključenjem FZO nama je drastično olakšan proces same nabavke. Dakle, centralizovana je nabavka lijekova. Fond je nama izašao u susret i omogućio nam da dođemo do lijekova", rekao je Goran Topić, v. d. direktora Zavoda za dijalizu i transplantaciju Republike Srpske.

Saga u Zavodu za dijalizu i transplantaciju Republike Srpske odvija se bez epiloga već mjesecima unazad. Udruženje dijaliziranih, transplantiranih i hroničnih bubrežnih bolesnika apeluje na javnost i traži institucionalnu pomoć u rješavanju ovog problema. Jedan od zahtjeva je i smjena uprave Zavoda u čijem su mandatu i nastali problemi. Neophodno je da se rješenje nađe što prije, jer se ovakvom politikom na kocku stavlja život onih koji se svakako svakodnevno bore za život, ističu pacijenti.