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Dodik: Ulaganje u djecu i njihovo obrazovanje ostaje jedan od najvažnijih prioriteta

Autor:

ATV redakcija
23.06.2026 14:40

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Милорад Додик
Foto: ATV

Ulaganje u djecu i njihovo obrazovanje ostaje jedan od naših najvažnijih prioriteta.

"Zato smo Osnovnoj školi "Vuk Karadžić" u Vlasenici uručili informatičku opremu, koja će učenicima omogućiti savremenije uslove za učenje i rad. Želimo da mladi ljudi u svakom dijelu Republike Srpske imaju pristup znanju, novim tehnologijama i priliku da svojim radom i talentom grade uspješnu budućnost", istakao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

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Tagovi :

Milorad Dodik

Djeca

Obrazovanje

Vlasenica

osnovna škola

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