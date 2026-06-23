Dodik: Ulaganje u djecu i njihovo obrazovanje ostaje jedan od najvažnijih prioriteta

Autor:ATV redakcija
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Ulaganje u djecu i njihovo obrazovanje ostaje jedan od naših najvažnijih prioriteta.
"Zato smo Osnovnoj školi "Vuk Karadžić" u Vlasenici uručili informatičku opremu, koja će učenicima omogućiti savremenije uslove za učenje i rad. Želimo da mladi ljudi u svakom dijelu Republike Srpske imaju pristup znanju, novim tehnologijama i priliku da svojim radom i talentom grade uspješnu budućnost", istakao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.
Ulaganje u djecu i njihovo obrazovanje ostaje jedan od naših najvažnijih prioriteta.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) June 23, 2026
Zato smo Osnovnoj školi "Vuk Karadžić" u Vlasenici uručili informatičku opremu, koja će učenicima omogućiti savremenije uslove za učenje i rad.
Želimo da mladi ljudi u svakom dijelu Republike Srpske… pic.twitter.com/AmHOVjsSJP
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