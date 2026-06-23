Dodik: Ulaganje u djecu i njihovo obrazovanje ostaje jedan od najvažnijih prioriteta

Foto: ATV

Ulaganje u djecu i njihovo obrazovanje ostaje jedan od naših najvažnijih prioriteta.

"Zato smo Osnovnoj školi "Vuk Karadžić" u Vlasenici uručili informatičku opremu, koja će učenicima omogućiti savremenije uslove za učenje i rad. Želimo da mladi ljudi u svakom dijelu Republike Srpske imaju pristup znanju, novim tehnologijama i priliku da svojim radom i talentom grade uspješnu budućnost", istakao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks. Ulaganje u djecu i njihovo obrazovanje ostaje jedan od naših najvažnijih prioriteta.

Zato smo Osnovnoj školi "Vuk Karadžić" u Vlasenici uručili informatičku opremu, koja će učenicima omogućiti savremenije uslove za učenje i rad.



Želimo da mladi ljudi u svakom dijelu Republike Srpske… pic.twitter.com/AmHOVjsSJP — Milorad Dodik (@MiloradDodik) June 23, 2026

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.