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Košarac: Političkom Sarajevu ostaje samo da broji uspjehe Srpske

Autor:

ATV redakcija
23.06.2026 13:01

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Министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара Сташа Кошарац
Foto: ATV

Republika Srpska vodi dosljednu međunarodnu politiku i pronalazi svoje mjesto u novim geopolitičkim okolnostima, a za to vrijeme političkom Sarajevu ostaje da prati, komentariše i broji njene diplomatske uspjehe, izjavio je Srni zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac.

"To im je glavni politički posao, sudeći po količini pažnje koju Sarajevo tome posvećuje", istakao je Košarac.

On je ukazao da se Republika Srpska uspješno pozicionira na međunarodnom planu razvijajući saradnju sa brojnim partnerima i gradeći odnose zasnovane na međusobnom poštovanju zahvaljujući politici predsjednika Milorada Dodika i srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović.

S druge strane, ističe Košarac, političko Sarajevo se godinama pozicionira kao dežurni komentator svega što Srpska radi.

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"Dok Srpska ostvaruje kontakte i jača međunarodni položaj, iz Sarajeva stižu već dobro poznate reakcije – nervoza, strah, panika, optužbe i obavezna priča o secesionizmu", naveo je Košarac.

Prema njegovim riječima, bošnjački politički lideri gotovo svu svoju energiju usmjerili su na osporavanje Srpske.

"Za njih je i samo postojanje Republike Srpske secesionizam. Pritom, nikada nisu odustali od Alijine ideje unitarne islamske BiH, iako upravo takva politika predstavlja jedan od najvećih izvora političke nestabilnosti u zemlji", upozorio je Košarac.

On je napomenuo da posebnu ironiju predstavlja činjenica da se političko Sarajevo svakodnevno poziva na "državotvornu politiku", dok istovremeno najglasnije brani opstanak protektorata i stranog tutorstva nad BiH.

Košarac je ocijenio da umjesto dijaloga, međusobnog uvažavanja i prihvatanja ustavne realnosti koja se zove Republika Srpska, Sarajevo i dalje bira politiku optužbi i konflikta, prenosi Srna.

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Tagovi :

Republika Srpska

Staša Košarac

Sarajevo

Bosna i Hercegovina

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