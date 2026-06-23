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Udario djevojku, pa se dao u bijeg pješke: Za njim ranije raspisano čak 15 potraga

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ATV redakcija
23.06.2026 12:45

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Полиција Србија
Foto: MUP Srbije

Prava drama odigrala se juče popodne na ulicama beogradskog naselja Karaburma, kada je policijska patrola nakon filmske potjere uspjela da uhapsi E. M. (24), višestrukog povratnika za kojim je bilo raspisano čak 15 policijskih potraga.

Nezvanično, sve je počelo oko 14 sati u Ulici Marijane Gregoran, kada je saobraćajna patrola uočila automobil marke „pežo 307“, splitskih registarskih oznaka, koji je divljačkom vožnjom pretekao kolonu vozila, a potom na raskrsnici sa Ulicom Vojvode Micka Krstića prošao kroz čisto crveno svjetlo.

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Sudar i bijeg pešice

Policajci su odmah krenuli u potjeru za bahatim vozačem, signalizirajući mu da se zaustavi, ali je on dodao gas. Bježeći kroz Ulicu Vojvode Micka Krstića, osumnjičeni je skrenuo u Ulicu Patrisa Lumumbe gdje je, kod broja 1, izgubio kontrolu nad vozilom i silovito udario u sivi „reno“, za čijim je volanom bila dvadesetogodišnja E. J.

Odmah nakon sudara, vozač „pežoa“ je iskočio iz smrskanog automobila i dao se u bijeg pješice kroz naselje.

Međutim, brza i efikasna reakcija policijskih službenika prekinula je njegov pokušaj bjekstva. Patrola ga je ubrzo sustigla, savladala i lišila slobode.

Rekorder po potjernicama

Nakon privođenja i identifikacije, uslijedio je šok za operativce. Utvrđeno je da je riječ o E. M., dobro poznatom organima reda, za kojim je u tom trenutku bilo aktivno čak 15 raspisanih potraga zbog različitih krivičnih djela.

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Na sreću, prema prvim informacijama, u udesu koji je osumnjičeni izazvao nema teže povrijeđenih lica, a na vozilima je pričinjena znatna materijalna šteta.

Protiv E. M. biće podnijete odgovarajuće krivične i prekršajne prijave.

(Telegraf.rs)

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Beograd

Policijska potjera

udes

Policija

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