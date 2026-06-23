Pucao na troje djece iz vazdušne puške, jedno povrijeđeno: Užas u Zagrebu

Foto: MUP Hrvatske

Muškarac iz Zagreba star 65 godina pucao je na troje djece iz vazdušne puške, nakon čega ga je policija privela na ispitivanje.

Kako je navela Zagrebačka policijska uprava, incident se dogodio kada je muškarac, poslije verbalnog sukoba, ispalio nekoliko takozvanih "dijabola" prema deci, prenosi Hina. Jedno dijete pogođeno je u predjelu noge, a drugo dvoje nisu povrijeđeni. Banja Luka Vanredna situacija u dijelovima Banjaluke, počele restrikcije Incident se dogodio u ponedjeljak oko 19.15 časova. Policijska uprava dodala je da je povrijeđenom djetetu pružena ljekarska pomoć u Kliničko-bolničkom centru Zagreb, gdje su utvrđene lakše povrede. (Tanjug)

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