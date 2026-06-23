Požar koji je izbio u Crnoj Gori proširio se i u Hrvatsku

Požar koji je juče izbio u Crnoj Gori proširio se na hrvatsku stranu granice, na brdo Bjelotina iznad mjesta Bani u Konavlima, a na teren su upućena i dva kanadera, izjavio je danas za Hinu županijski vatrogasni komandant Stjepan Simović.

Simović je istakao da je riječ o nepristupačnom terenu obraslom šumom.

"S obzirom na to da nema vjetra, kanaderi bi trebalo malo da 'omekšaju' požar, ali biće potrebno i da se pregazi teren. Od jutros probijamo pojedine puteve kako bismo stigli do vrha. Ako mi ugasimo požar, a on ne bude ugašen u Crnoj Gori, postoji mogućnost da se ponovo proširi na neko drugo mjesto", rekao je Simović, a prenosi Index.

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Dodao je da je požar sinoć izbio i u Župi dubrovačkoj, ali da je brzom intervencijom 50 vatrogasaca stavljen pod kontrolu.

"Bila je to izuzetno zahtjevna intervencija na veoma nepristupačnom terenu. Opkolili smo požar crijevima i ostavili jednu ekipu da dežura. Nadam se da ćemo večeras još jednom zaliti zgarište i potom se povući", objasnio je Simović.