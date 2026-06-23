Lažna dojava u Hrvatskoj: Nema bombe

Županijskom sudu u Šibeniku jutros je dojavljeno da je postavljena bomba, ali je policija utvrdila da je riječ o lažnoj dojavi, saopšteno je iz Policijske uprave šibensko-kninske.

Policija je jutros u 7.39 časova zaprimila informaciju o anonimnoj dojavi o navodno postavljenoj eksplozivnoj napravi u objektu Županijskog suda. Region Uzbuna u Vinkovcima: Dojava o bombi u zgradi Opštinskog suda Na lice mjesta su odmah upućeni policijski službenici i pripadnici protiveksplozivne zaštite. Opštinski sud u Vinkovcima jutros je, takođe, evakuisan zbog dojave o bombi, potvrđeno je iz Vukovarsko-sremske policije.

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