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Pakleno jutro u Dubrovniku: U 5 sati izmjereno 30 stepeni

23.06.2026 09:03

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Панорамски поглед на Дубровик и море.
Foto: Luciann Photography/Pexels

Jutros u 5 sati u Dubrovniku je izmjerena temperatura vazduha od 30 stepeni, pokazuju podaci DHMZ.

Na Prevlaci je izmjereno 28,3 stepena, na splitskom Marjanu 27,8, na Lastovu 26,4, na Hvaru 26,1, u Šibeniku 25,8, a u Makarskoj 25,7 stepeni.

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I drugdje na obali i u zaleđu jutro je bilo veoma toplo. Na Palagruži su izmjerena 24,8 stepeni, u Kninu 23,2, na zadarskom aerodromu 23,1, a u Pločama 21,5 stepeni.

U unutrašnjosti su temperature uglavnom bile između 18 i 21 stepen. U Zagrebu (stanica u Maksimiru) izmjereno je 20 stepeni. U Krapini je bilo 18,3, Varaždinu 19,2, Križevcima 19,4, Koprivnici 20,1, Bjelovaru 20,5, Sisku 19,7, Karlovcu 18,7 i Daruvaru 18,0 stepeni.

Na istoku zemlje u Slavonskom Brodu izmjereno je 21,6 stepeni, u Osijeku 18,5, u Vukovaru 18,4, u Virovitici 18,9, a u Požegi 17,7 stepeni. U Kutjevu je bilo znatno toplije, 22,5 stepeni.

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Na Plitvičkim jezerima izmjerena su 16,2 stepena, u Bosiljevu 16,9, na Puntijarki 17,1, u Štrigovi 17,4, a u Ogulinu 17,6 stepeni.

(Telegraf.rs)

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Tagovi :

Dubrovnik

Hrvatska

vrućina

visoke temperature vazduha

Rekordni toplotni talas

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