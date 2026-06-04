Dabiživ, Radohna: Zaboravljena srpska imena s dubokim značenjem

Danas roditelji često biraju kratka, moderna ili internacionalna imena koja se lako izgovaraju na različitim jezicima.

Ipak, prije samo nekoliko vijekova situacija je bila potpuno drugačija. Naši preci nosili su imena koja danas gotovo da više ne postoje, a mnoga od njih zvuče toliko neobično da biste teško pogodili da su nekada bila dio svakodnevnog života na ovim prostorima.

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Jezik se mijenja, običaji se mijenjaju, a sa njima nestaju i imena koja su generacijama bila dio porodičnih stabala. Dok neka stara srpska imena i dalje opstaju kroz rijetke primjere, druga su potpuno iščezla iz upotrebe i danas ih možemo pronaći samo u istorijskim dokumentima.

Jedan takav dokument, nastao davne 1455. godine tokom turskog popisa oblasti Brankovića, pruža fascinantan uvid u život tadašnjeg stanovništva, ali i u imena koja su nosili naši preci.

Turski popis sačuvao imena koja su gotovo nestala

Zahvaljujući osmanskom popisu iz 1455. godine, istoričari danas imaju dragocjen uvid u svakodnevni život ljudi na prostoru srednjovjekovne Srbije.

Dokument ne otkriva samo ko je živio na tom području već i kako su se ljudi zvali, kakve su porodične veze imali i po čemu su bili poznati u svojim zajednicama.

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Prema navodima koje je objavila Fejsbuk stranica "Srpska nacionalna svijest", pored svakog imena bilježena je i dodatna odrednica koja je služila za prepoznavanje osobe.

Najčešće je to bilo ime oca, a rjeđe ime majke, ali su zabilježene i druge zanimljive oznake poput "siromah" ili "udovica".

Imena koja danas gotovo niko ne nosi

Posebnu pažnju privlače imena koja su danas potpuno nestala iz upotrebe ili se mogu čuti izuzetno rijetko.

Među njima su Rahče, Brajan, Radonja, Radohna, Herak i Dabiživ, imena koja svjedoče o bogatstvu srpske onomastike i načinu na koji su naši preci nekada imenovali svoju djecu.

Stara srpska imena

Dok su neka od ovih imena vremenom evoluirala u poznatije oblike, druga nisu uspjela da prežive istorijske promjene, migracije stanovništva i uticaj različitih kultura koje su vijekovima oblikovale Balkan.

Zašto stara imena nestaju?

Sudbina imena često prati sudbinu jezika i društva.

Tokom vijekova mijenjali su se običaji, verski uticaji, političke prilike i kulturni trendovi. Zbog toga su neka imena postajala popularna, dok su druga polako nestajala iz svakodnevne upotrebe.

U savremenom društvu roditelji se često odlučuju za imena koja zvuče moderno, internacionalno ili su trenutno popularna, pa mnoga stara srpska imena ostaju zaboravljena.

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Ipak, posljednjih godina primećuje se povratak interesovanja za tradicionalna imena, posebno ona koja imaju duboko istorijsko i porodično značenje.

Svjedočanstvo o životu naših predaka

Stari popisi poput ovog iz 1455. godine nisu važni samo zbog istorijskih podataka. Oni predstavljaju svojevrsnu vremensku kapsulu koja otkriva kako su ljudi živjeli, kako su se predstavljali i kako su gradili svoj identitet.

Zaboravljena imena poput Rahča, Dabiživa ili Radohne danas možda zvuče neobično, ali su nekada bila sastavni dio svakodnevnog života. Upravo zato ovakvi dokumenti podsjećaju koliko je bogata istorija srpskog jezika i koliko priča može da stane u samo jedno ime.

(Ona)