ATV slavi 29. godina postojanja

ATV danas slavi 29. godina postojanja. Tokom gotovo tri decenije, mijenjale su se tehnologija, generacije i način rada, ali je jedno ostalo isto, ljudi koji stoje iza svake priče. Upravo oni govore o svojim počecima, izazovima i ljubavi prema televiziji.

Kada se pomene ATV, jedno od prvih imena koje mnogima padne na pamet je Predrag Ćurković.

Više od tri decenije rada, bezbroj emisija, vanrednih situacija i velikih priča stalo je u njegovu karijeru. Pamti dane kada je televizija pravila prve korake, kada su entuzijazam i želja bili važniji od opreme. Od tada do danas mnogo toga se promijenilo, ali jedna stvar nije, ljubav prema televiziji.

"Ovo je posao u kojem ne postoji radno vrijeme i znam ja skoro sve već ne znaš ništa ni prvog dana ni nakon 30 plus godina onoga što traje 24 7 i jedino tako se može opstati a trenutno ne postoji format koji nisam prošao a sve što neko smisli neko je smislio i tome treba dati svoj individualni pečat a tim koji stavlja pečat što veći tim i što više novih ideja jedino tako možemo doći do 1929 godina", rekao je urednik Informativnog programa Predrag Ćurković.

ATV su gradile generacije novinara i urednika, a danas njeno lice oblikuju i oni koji su ovdje stigli kao mladi novinari sa velikim snovima. Osam godina kasnije za Marijanu, deset za Sandru, televizija je postala mnogo više od radnog mjesta. Postala je druga kuća, mjesto na kojem su učile od iskusnijih kolega i korak po korak stigle do uredničkih pozicija.

"Što se tiče uredništva, sve se mi dogovaramo i sa glavnim urednikom i drugim kolegama i to na kraju ispadne kako treba, ovaj posao je zaista toliko stresan sve je brzo ali kad dođem kući kažem ovo je ljubav i nešto što bih radila do kraja života a ono što nas drži je ekipa na ATV ", rekla je urednik Informativnog programa Marijana Iveljić.

"Prve radne korake učinila sam ovdje, rekla sam provešću nekoliko mjeseci da naučim a 10 godina nakon tu sam a sa kolegama koji su mi druga porodica, jer zajedno proslavljamo i rođendane i slave i smijemo i plačemo i napredujemo i vjetar smo u leđa jedni drugima", kazala je urednik ATV jutra Sandra Marjanović.

Iza svake vijesti, svakog uključenja i svakog dnevnika stoji tim koji publika rijetko vidi. Dok jedni bilježe trenutke na terenu, drugi ih pretvaraju u priče koje stižu do gledalaca. Za njih televizija nije samo posao, već način života.

"Ima nas par koji mogu slobodno reći smo odrasli na televiziji, to je nešto što je u venama i krvi poredio bih to za najtežim mogućim drogama, jednom kad se čovjek zarazi televizijom mislim da se teško s nje skida", istakao je snimatelj Saša Ilić.

"Nikad ne znaš šta će dan da donese, svaki dan je nešto novo, mi smo zadnja linija vatre, sve što novinari donesu kroz nas sve prođe i mi moramo da se postaramo da sve to dođe na ekran kako treba", dodao je montažer Goran Jevrić.

ATV nije samo Banjaluka. Zahvaljujući mreži dopisnika, priče stižu iz svakog kraja Republike Srpske. Devet godina na jugu Srpske, brojne reportaže, veliki događaji i ljudske priče stali su u karijeru našeg dopisnika Bojana, koji kaže da su najveća vrijednost ATV-a upravo ljudi.

"U proteklih 9 godina donosimo najznačajnije i najljepše priče sa juga srpske zaista sam ponosan na svaku tu priču ono što moram da istaknem da sam ponosan na rad na ATV i ništa ne bih promijenio a ponosan sam i na ljude sa kojima radim oni mi nisu samo kolege već prijatelji i tu je čar ATV", kazao je novinar Bosan Nosović.

Uspjesi sportske redakcije odavno su prešli granice terena. Od lokalnih sportskih priča do velikih projekata i izvještavanja preko Atlantika, sportski tim godinama donosi sadržaje po kojima je ATV prepoznatljiva.

"Kao neki uvod koji je napravljen za Ivicu terena su bile NBI i američke priče jedna sjajna turneja preko Atlantika i projekat na koji smo ponosni a u taj opus je stalo mnogo toga od emisija prenosa komentara i sportska redakcija je jako važan dio ATV", istakao je novinar sportske redakcije Ivan Dragičević.

Da svaka ekipa stigne na vrijeme, da svaki termin bude ispoštovan i da sve funkcioniše kao dobro uigran mehanizam, brine organizacija. Posao koji se najčešće ne vidi na ekranu, ali bez kojeg televizija ne bi mogla da radi ni jedan dan.

"Imam tim od 4 divne žene sa mnom uz koje zajedno uspijevam da izorganizujem sve to i da ispunim svako snimanje obećanje i nadamo se da u tome uspijevamo", naglašava iz organizacije Sara Seizović.

Tehnologija se mijenjala, studiji obnavljali, generacije dolazile i odlazile. Ali ono što već 29 godina ostaje isto jesu ljudi koji svaki dan ulažu znanje, trud i srce.

"Gotovo tri decenije ATV ispisuje priče, bilježi najvažnije događaje i raste zajedno sa svojim gledaocima. Dok starije kolege čuvaju tradiciju, na nama mlađima je da tu priču nastavimo. Želimo srećan 29. rođendan ATV uz želju da još mnogo godina slavimo ovaj rođendan", zaključila je novinar Milica Marjanović.