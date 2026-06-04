Krvavi jun u Žepi: Parastos za 45 mučki ubijenih srpskih boraca

Prije tačno 34 godine na najsvirepiji način u Žepi kod Han Pijeska stradalo je 45 pripadnika Vojske Republike Srpske, mahom su to bili Paljani. Neprijatelj ih je ubio s leđa a pravde do danas nema. Ima sjećanja.

Tužni su ovi junski dani u Žepi kod Han Pijeska, posebno su tužni u Palama. Prošle su pune 34 godine od pogibije 45 pripadnika Vojske Republike Srpske, mahom su to bili Paljani a ubijeni su mučki u klancu iz zasjede od strane muslimanskih snaga.

"Jedino su na ovaj način mogli da pobiju ljude i pobili su na ovaj mučki način, jedan zločin počinili. Ti ljudi koji su prolazili uopšte nisu imali namjeru da napadaju. Do dan danas niko nije odgovarao", rekao je zamjenik predsjednika Predsjedništva BORS-a Goran Šehovac.

"Predsjedništva BO Pale Ovdje sa Žepe se uvijek trudimo da pošaljemo emotivnu poruku koja kaže 'Preživjeli smo teške dane ali moramo ići dalje'", kazala je ćerka poginulog borca i predsjednik Jasna Lazarević Gavrilović.

Otišli su dalje, urađeno je istraživanje i sve će javnosti biti prikazano narednih dana. Zna se da je kolona vojnika mučki napadnuta na današnji dan 1992 kada se kretala prema brdu Zlovrh u namjeri da dostave hranu i vodu saborcima. Bio je dogovor da se nesmetano prođe ali muslimani su ga prekršili i napali s leđa. Paljani i danas tuguju.

"Mislim da u Palama nije bilo nijedne porodice da nije bila pogođena tim strašnim događajem i da na neki način nije bila vezana za te 42 osobe. Uvijek moramo da se sjećamo ovog dana i uvijek ćemo ga obilježavati", rekao je načelnik Pala Dejan Kostić.

"Sigurno u novijoj istoriji Pala ali i sarajevsko-romanijske regije najteži dan, dan kada su izginuli najbolji sinovi kako Pala tako i cijele regije i grada Srpsko Sarajevo", istakao je gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubića Ćosić.

Sve što nam se dešavalo samo nas je učinilo jačim kazao je danas na obilježavanju prvi čovjek Vlade Srpske. Savo Minić se osvrnuo i na izostanak pravde za sva nedjela nad srpskim življem

"To nije bio Sud za bivšu Jugoslaviju to je bio sud za Srbe. Uzmite i saberite sve kazne zatvorske za Srbe u Hagu , saberite pred Sudom i Tužilaštvom BiH i biće vam sve jasno", naglasio je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

Jasno je da su tada pripadnici tzv Armije BiH 12 zarobljenika zatvorili u jednu štalu i žive zapalili. Ovo je bilo jedno od najmasovnijih stradanja pripadnika Sarajevsko romanijskog korpusa. 42 poginula vojnika su sa područja Pala a tri iz tadašnjeg Starog Grada.