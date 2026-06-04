Cvijanović: Bila sam u pravu za Jelenu Trivić

Potpredsjednik SNSD-a Željka Cvijanović poručila je predsjedniku Narodnog fronta Jeleni Trivić povodom njenih izjava o imenovanju visokog predstavnika da se bira tranzicioni zvaničnik sa tranzicionim mandatom kako bi se stalo u kraj nametanjima kojima terorišu srpski narod decenijama.

"Po odgovoru Trivićeve vidi se da sam bila u pravu i da ništa ne razumije. Bira se tranzicioni zvaničnik sa tranzicionim mandatom da bi se stalo u kraj odvratnim nametanjima kojima nas terorišu decenijama. Valjda vidite otpor tome i od koga dolazi", navela je Cvijanovićeva.

Ona je istakla da bi Trivićeva kao političar trebala barem da se zapita, ako već ne razumije, zašto je to tako ili zašto neko neće da to više bude tako.

"Ne očekujem od vas da bilo kome odajete priznanje, ali pričati gluposti o klečanju ili davanju svega pokazuje da ne `dobacujete`. Ali, malo barem pravde za Republiku Srpsku na njenom teškom putu - pa ni to vam izgleda nije bitno?", navela je Cvijanovićeva na "Iksu".