Kevac: Ne mijenjajte kanal

"Izuzetno sam ponosan na redakciju informativnog programa, redakciju dnevnog programa, a posebno na portal, koji je stvarno prošao kroz jedan turbulentan period. Iz perioda sankcija, u kojem smo otežano mogli da uopšte budemo vidljivi na društvenim mrežama i platformama koje generalno promovišu portale, mi izuzetno uspješno dolazimo do organskih brojeva i stopostotnih korisnika", naglasio je direktor ATV-a.

Generalni direktor naše medijske kuće, osvrnuo se na put koji je ATV prešla, poručivši da su upravo izazovi oblikovali televiziju u ono što je ona danas.

„Teška vremena prave jake ljude. To je nešto što je sigurno tačno i ja to sve više vidim radeći ovaj posao. Nisu ovo jedina teška vremena u istoriji ATV-a, i zato je nastalo mnogo jakih ljudi koji su dali ogroman doprinos samoj televiziji i napravili je ovako jakom kao što je danas“, istakao je Kevac.

Osvrćući se na budućnost, direktor naše medijske kuće je ukazao na specifičnosti medijskog tržišta u BiH:

„Svako vrijeme nosi svoje izazove. Trenutno smo u fazi rasta. Bio bih mnogo srećniji da mi odlučujemo o svemu, ali neke stvari nisu do nas. U BiH je mjerenje gledanosti potpuno neadekvatno pripremljeno za ono što mi želimo da radimo. Već tri godine ne možemo adekvatno da mjerimo gledanost, što je hendikep za sve televizije. Ipak, svjesni smo promjena u navikama ljudi koji se sve više informišu putem interneta, ali smatram da televizija uvijek mora da nađe svoje mjesto. Mi to postižemo adekvatnim sadržajem i rekordno velikim brojem živog programa, čime ubrzavamo svoj rad kako bismo ostali pravovremeni i prvi.“

On je izrazio izuzetan ponos na kolektiv, energiju i profesionalizam svih generacija, naglasivši ulogu menadžmenta:

"Mi u menadžmentu smo tu samo da vam pomognemo da radite ono u čemu ste najbolji – a za mene ste vi najbolji na svijetu. Mnogo je lakše kada zajednički dijelimo i ciljeve i energiju, tu želju da se najbolje priče na najbolji način donesu na ekran."

Iznenađenje u programu uživo

Rođendansko slavlje nije prošlo bez emotivnih trenutaka. Kolektiv ATV-a je direktno tokom emitovanja Centra dana priredio iznenađenje generalnom direktoru, uz tortu, šampanjac i mnogo pozitivne energije.

"Ne može se desiti dan da me nešto ne iznenadi radeći ovaj posao, pa i ovo danas. Želim da budemo živi i zdravi, da ostanemo još dugo u ovom sastavu i da radimo onaj posao koji najviše volimo", poručio je Kevac.

Rođendan ATV-a

U proteklih 29 godina, ATV je bila više od medijske kuće bila je novinarska škola, drugi dom i mjesto gdje se stvarala istorija.