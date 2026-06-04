Ćosić: 1,2 miliona KM od Vlade za projekte u Istočnom Sarajevu

Autor:ATV
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Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić zahvalio je Vladi Republike Srpske što je odobrila 1,2 miliona KM za podršku projektima na području grada i prepoznala njihov značaj za dalji razvoj Istočnog Sarajeva.
On je naveo da je riječ o projektima koji se odnose na unapređenje saobraćajne, obrazovne, komunalne i administrativne infrastrukture, čija će realizacija doprinijeti boljoj povezanosti, većoj bezbjednosti, kvalitetnijim uslovima za obrazovanje i daljem razvoju svih opština u sastavu grada Istočno Sarajevo.
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"Želim da zahvalim predsjedniku Vlade Savi Miniću, ministru finansija Zori Vidović, ministru unutrašnjih poslova Željku Budimiru, kao i svim članovima Vlade Republike Srpske koji su podržali naš prijedlog i prepoznali značaj ovih projekata za dalji razvoj Istočnog Sarajeva", rekao je Ćosić.
On smatra da ova podrška Vlade predstavlja nastavak odlične saradnje grada sa institucijama Republike Srpske i potvrdu da se zajednički mogu obezbijediti znatna sredstva za projekte koji direktno unapređuju kvalitet života građana Istočnog Sarajeva, prenosi "Srna".
"Nastavljamo da pripremamo nove projekte i stvaramo uslove za nove investicije, a među prioritetima u narednom periodu biće izgradnja muzeja Odbrambeno-otadžbinskog rata u sklopu budućeg multifunkcionalnog objekta na Palama, za koji ćemo tražiti podršku Vlade Srpske od milion KM, kao i proširenje kapaciteta obdaništa u Mokrom, za šta će nam trebati 400.000 KM", naveo je Ćosić.
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On je izrazio uvjerenje da će i za te projekte imati razumijevanje institucija Republike Srpske, jer je cilj ravnomjeran razvoj svih šest opština u sastavu grada Istočno Sarajevo i još bolji kvalitet života građana.
Vlada Republike Srpske usvojila je na današnjoj sjednici na Palama set informacija o finansiranju kapitalnih projekata u 11 lokalnih zajednica i tri projekta Republičke uprave civilne zaštite Srpske, za šta je izdvojeno 26.353.325 KM.
Za Istočno Sarajevo će biti izdvojeno 1,2 miliona KM.
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