Minić i Mastilović položili vijenac na spomenik poginulim borcima

Autor:ATV
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Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić i ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Draga Mastilović položili su danas vijenac kod Centralnog spomen-obilježja na Palama na kojem su uklesana imena 477 boraca poginulih u Odbrambeno-otadžbinskom ratu.
Polaganju vijenca prisustvovali su poslanik u Narodnoj skupštini Srpske Aco Stanišić, predstavnici Boračke organizacije, lokalne vlasti, te javnog i političkog života.
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Minić će u 18.00 časova na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu održati predavanje o temi "Republika Srpska – juče, danas, sutra", sa osvrtom na put Republike Srpske od njenog nastanka, preko razvoja institucija, do savremenih izazova i budućih perspektiva, piše Srna.
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