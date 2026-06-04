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Bivši student samostrelom pokušao da ubije čovjeka u britanskom kampusu

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ATV
04.06.2026 20:46

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Самостријел
Foto: Pixabay

Britanska policija uhapsila je 21-godišnjeg saudijskog državljanina, koji je osumnjičen da je samostrelom pokušao da ubije muškarca u krugu Univerziteta u Sariju, a povrijeđeni muškarac se nalazi u teškom stanju, prenijeli su danas britanski mediji.

Muškarac u pedesetim godinama nalazi se u teškom stanju u bolnici nakon što je pogođen iz samostrela, prenio je Skaj Njuz.

Policiji je prijavljen incident u studentskom naselju Manor Park u Gilfordu, a osumnjičeni, bivši student univerziteta, ubrzo je priveden na licu mjesta.

Policija je saopštila da tijesno sarađuje sa univerzitetskim vlastima.

Portparol Univerziteta u Sariju rekao je da je u incidentu pripadnik obezbjeđenja kampusa teško povrijeđen.

Žrtva je i dalje u bolnici u teškom stanju, saopštila je policija.

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Iako je univerzitetski kampus potpuno otvoren, i dalje su prisutne hitne službe.

Policija je apelovala na svjedoke koji imaju informacije o događaju da se jave.

Zvaničnik policije Džon Groenen rekao je da shvata da će ovaj incident izazvati zabrinutost među lokalnim zajednicama, ali je pružio uvjeravanja da se u vezi sa ovim slučajem ne traži nijedan drugi osumnjičeni.

"Blisko sarađujemo sa univerzitetom dok naša istraga napreduje."

"Osumnjičeni je pritvoren na mjestu događaja ubrzo nakon incidenta i sada je u toku istraga kako bi se utvrdile okolnosti napada", kazao je on, prenio je Telegraf.

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Tagovi :

pokušaj ubistva

Velika Britanija

univerzitet

hapšenje

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