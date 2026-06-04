Bivši student samostrelom pokušao da ubije čovjeka u britanskom kampusu

Autor:ATV
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Britanska policija uhapsila je 21-godišnjeg saudijskog državljanina, koji je osumnjičen da je samostrelom pokušao da ubije muškarca u krugu Univerziteta u Sariju, a povrijeđeni muškarac se nalazi u teškom stanju, prenijeli su danas britanski mediji.
Muškarac u pedesetim godinama nalazi se u teškom stanju u bolnici nakon što je pogođen iz samostrela, prenio je Skaj Njuz.
Policiji je prijavljen incident u studentskom naselju Manor Park u Gilfordu, a osumnjičeni, bivši student univerziteta, ubrzo je priveden na licu mjesta.
Policija je saopštila da tijesno sarađuje sa univerzitetskim vlastima.
Portparol Univerziteta u Sariju rekao je da je u incidentu pripadnik obezbjeđenja kampusa teško povrijeđen.
Žrtva je i dalje u bolnici u teškom stanju, saopštila je policija.
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Iako je univerzitetski kampus potpuno otvoren, i dalje su prisutne hitne službe.
Policija je apelovala na svjedoke koji imaju informacije o događaju da se jave.
Zvaničnik policije Džon Groenen rekao je da shvata da će ovaj incident izazvati zabrinutost među lokalnim zajednicama, ali je pružio uvjeravanja da se u vezi sa ovim slučajem ne traži nijedan drugi osumnjičeni.
"Blisko sarađujemo sa univerzitetom dok naša istraga napreduje."
"Osumnjičeni je pritvoren na mjestu događaja ubrzo nakon incidenta i sada je u toku istraga kako bi se utvrdile okolnosti napada", kazao je on, prenio je Telegraf.
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