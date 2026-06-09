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Mastilović posjetio Tehnološki fakultet i Studentski centar u Zvorniku

Autor:

ATV
09.06.2026 16:29

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Мастиловић у Зворнику посјетио Технолошки факултет и студентски центар
Foto: Srna

Ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Draga Mastilović posjetio je danas Tehnološki fakultet i Studentski centar u Zvorniku i podržao njihov rad, ističući da je riječ o važnim stubovima visokog obrazovanja i studentskog standarda u ovoj sredini.

Tokom posjete fakultetu, Mastilović se sastao sa dekanom Draganom Vujadinovićem i prodekanima, sa kojima je razgovarao o aktuelnim pitanjima razvoja fakulteta, unapređenja nastavnog procesa, te infrastrukturnih projekata, prenosi Srna.

Vujadinović je podsjetio na značajna ulaganjima Vlade Republike Srpske u protekle četiri godine kroz projekat energetske efikasnosti za šta je izdvojeno nešto više od 750.000 KM u infrastrukturu Fakulteta, što, kako je naveo, svjedoči o kontinuiranoj institucionalnoj podršci razvoju ove visokoškolske ustanove.

Tokom obilaska Studentskog centra, direktor ove ustanove Goran Mitrović upoznao je ministra o dosadašnjem radu i planovima za dalji razvoj centra.

Na sastanku je potvrđen nastavak realizacije projekta rekonstrukcije prostora koji zajednički koriste fakultet i Studentski centar, što predstavlja konkretan i važan korak u unapređenju uslova rada na ovoj visokoškolskoj ustanovi.

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Draga Mastilović

Zvornik

Tehnološki fakultet

tehnologija

nauka

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