Ćurić: Trebinje u snažnom investicionom i građevinskom razvoju

Grad Trebinje bilježi snažan investicioni i građevinski razvoj, u toku su brojni projekti, uključujući infrastrukturne koji prate intenzivnu stanogradnju i širenje privrede, izjavio je gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić.

Ćurić je za Srnu naveo da su nastavljeni radovi na obilaznici oko Trebinja, kao i planovi za izgradnju dionice puta koja bi povezala naselja Gorica i Police preko željezničkog mosta, gdje su, kako je istakao, ranije postojali veliki problemi i saobraćajno usko grlo.

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- Tu smo do sada imali velike probleme, gdje je dolazilo do velikih gužvi. Planiramo da zajedno sa `Putevima Republike Srpske` uradimo moderniju i širu dionicu - rekao je Ćurić.

On je istakao da je u planu raspisivanje tendera za izgradnju trga u Gorici, naselju sa najvećim brojem stanovnika u Trebinju, te da se očekuje da će taj projekat biti značajan.

Prema njegovim riječima, na području grada trenutno se grade tri nova hotela, kao i veliki tržni centar "Lidl", dok je u isto vrijeme u toku intenzivna stanogradnja.

- Što se tiče stanova, veliki broj se trenutno gradi na području Trebinja i ono što je značajno jeste da se, prema našim informacijama, svi ti stanovi prodaju prije završetka izgradnje. To pokazuje da i dalje vlada veliko interesovanje - istakao je Ćurić.

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On je naglasio da je cilj Gradske uprave da prati taj razvoj kroz ulaganja u infrastrukturu, prije svega vodovodnu, elektroenergetsku i putnu mrežu.

Govoreći o infrastrukturnim projektima, on je napomenuo da se trenutno realizuje izgradnja kanalizacione i padavinske mreže u naselju Police, vrijedna oko pet miliona KM, što predstavlja jedan od najvećih infrastrukturnih zahvata u tom dijelu grada nakon više decenija.

- To je projekat koji se realizuje nakon 50 i više godina otkako je počelo naselje da se gradi, tako da nam je veoma važno da pratimo taj razvoj - naveo je Ćurić.

On je rekao da Gradska uprava ulaže i u prigradska i ruralna područja gdje god postoji potreba, uz napomenu da su budžetski kapaciteti ograničeni, te da se sredstva od rente i uređenja građevinskog zemljišta usmjeravaju u infrastrukturu.

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- Gledamo da izađemo u susret ljudima koji grade i da iz tih troškova uređenja obezbijedimo sve što je neophodno kako bi infrastruktura stigla do svake parcele - rekao je on.

Ćurić je zahvalio građanima na strpljenju tokom izvođenja radova, navodeći da se Trebinje razvija na sve četiri strane.

Kada je riječ o prioritetima u narednih 12 mjeseci, on je izdvojio nastavak izgradnje kanalizacione i oborinske mreže, unapređenje sistema vodosnabdijevanja od kompleksa "Grad sunca" prema Slobodnoj zoni, te izgradnju promenade prema Novom Trebinju, dionice puta od oko 4,1 kilometar.

Planirano je i završavanje radova na zgradi za izbjegla i raseljena lica, za šta je obezbijeđena podrška Vlade Republike Srpske od 900.000 KM, nakon čega će grad Trebinje raspolagati sa osam stanova.

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Poseban akcenat, kaže on, stavljen je i na sportsku infrastrukturu, gdje se očekuje završetak radova na pomoćnom stadionu, uključujući svlačionice, tribine i uređenje okoline, kao i dodatna ulaganja u sportsku dvoranu.

- Naši mladi, pogotovo do 18 godina, u Trebinju u različitim sportovima postižu izuzetne rezultate i želimo da im obezbijedimo što bolje uslove - rekao je Ćurić.

Govoreći o urbanističkom razvoju, on je naglasio da se insistira na zaustavljanju gradnje koja bi narušila trenutni ambijent u centru grada, te otvaranjem projekta "Novo Trebinje" žele da podrže izgradnju, ali ne po svaku cijenu, već da se zadrži autentičnost užeg gradskog jezgra.

- Ne želimo da dođemo u situaciju da se ruši objekat od jednog ili dva sprata, da bi se gradile višespratnice, pogotovo u užem jezgru, nego da se razvoj izmjesti u novo Trebinje - rekao je Ćurić.

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On je naveo da je cilj da Trebinje u budućnosti dostigne oko 50.000 stanovnika, uz očuvanje prepoznatljivog identiteta grada.

Kada je riječ o stanogradnji i cijenama, podsjetio je da je Trebinje prva lokalna zajednica u regionu koja je izgradila zgradu za mlade bračne parove po povoljnim uslovima, gdje je cijena kvadrata iznosila 1.250 KM sa PDV-om.

- Sada radimo na modelu da u novom Trebinju, u saradnji sa investitorima, cijena kvadrata bude oko 1.000 evra - rekao je Ćurić.

On je istakao da je Trebinje prvo u Republici Srpskoj donijelo skupštinsku odluku i pravilnik za dodjelu besplatnih građevinskih dozvola sugrađanima, za mlade do 35 godina, porodice sa četvoro i više djece i samohrane roditelje.

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Ćurić je podsjetio da je ranije donesena odluka da su svi koji grade individualne objekte do 200 metara kvadratnih u trećoj, četvrtoj, petoj i šestoj zoni imaju popust od 50 odsto.

- Sve ove mjere su usmjerene ka tome da naši sugrađani imaju pogodnosti i da gradski budžet bude u njihovoj funkciji - rekao je Ćurić.

Govoreći o građevinskoj konferenciji "Gradimo region" koja se prvi put organizuje u Trebinju, Ćurić je naveo da će se na skupu planiranom za 18. i 19. jun okupiti više od 100 učesnika iz privrede i institucija sa različitih nivoa vlasti.

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- Očekujemo razmjenu iskustava i zajedničke zaključke koji će pomoći u zadržavanju stanovništva, privlačenju investicija i daljem ekonomskom razvoju - poručio je Ćurić.