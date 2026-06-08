Pogonska spremnost: HE na Drini premašile dinamički plan proizvodnje

Hidroelektrane na Drinu u Višegradu, u poređenju sa istim periodom prethodne godine, zahvaljujući dobroj hidrološkoj situaciji, pogonskoj spremnosti i dobroj organizaciji, premašili su za dvije trećine dinamički plan proizvodnje.

Od planiranih 910 gigavat časova ,u prvih pet mjeseci, proizveli su oko 600 gigavat časova, što je rast u odnosu na 2024 i 2025 godinu. Nije bilo takozvanog prosipanja vode na pregradnom profile brane.

Na HE Višegrad redovno se sprovode sve aktivnosti u skladu sa dinamičkim planom proizvodnje. U toku je pripremna faza za remontne aktivnosti,koje traju tri mjeseca, na tri generatora instalisane snage 105 megavata. Godišnji remont, počinje prvog jula, traje do kraja septembra. Radove izvodi tehničko osoblje HE Višegrad.

"Što se tiče standardnih problema, i dalje ih imamo sa prenosnom mrežom i svim drugim faktorima koji se još uvijek ne rješavaju. Takve stvari prevazilazimo zahvaljujući iskustvu i spremnosti našeg komandnog osoblja koje upravlja elektranom i zahvaljujući dobroj saradnji sa dispečerima u našem matičnom preduzeću. Kada dođe do takvih vandrednih situacija onda slijedi usaglašavanje i pronalaženje optimalnog stanja. I dalje izražava nadu da će se u skorije vrijeme riješiti problem prenapona u mreži jer to ne pogađa samo hidroelektranu Višegrad nego cijeli elektroenergetski sistem", rekao je Daeko Andrić, izvršni direktor za proizvodnju i upravljanje HE Višegrad.

Slike plutajućeg otpada u blizini pregradnog profila HE Višegrad ponavljaju se iz godine u godinu. To pokazuje potpuni nedostatak sistemskog rješenja nadležnih institucija u tri države. Uprkos brojnim obećanjima i najavama iz Srbije i Crne Gore, od trajnog rješavanja problema ništa se suštinski ne mijenja .Traže se sistemska rješenja ,a otpad i dalje pluta.

Kao društveno odgovorno preduzeće, HE na Drini su društveni regulator svih zbivanja u opštini Višegrad. Aktivni su u oblasti sporta, kulture i umjetnosti. Grade nove, a renoviraju stare objekte od izuzetne društvenog značaja. Pomažu stare i mlade u svim sferama života.

HE na Drini na osnovu klimatskih promjena i negativnog efekta voda buduće proizvodne planove prilagodiće novim uslovima proizvodnje. Pored proizvodnje električne energije, borbom sa otpadom i zaštitom životne sredine, u priobalnom dijeli Višegradskog jezera ,obavezni su da svake godine izvrše poribljavanje sa tri tone mlađi šarana i dvije i po tone pastrmke