Elektro-Bijeljina: Radovi na više dalekovoda na području Zvornika

Radnici "Elektro-Bijeljine" će u srijedu, 10. juna 2026. godine, izvoditi radove na godišnjem remontu TS 35/10 kV Kozluk i pripadajućim 10 kV dalekovodima - Karaka, Kiseljak, Roćević i Standard.

Planski remont TS Kozluk biće u srijedu u vremenu od 9 do 17 časova i tada će bez električne energije biti oko 3.000 korisnika u naseljenim mjestima Tršić, Tabanci, Kozluk, Ugljari, Skočić, Trnovica, Jasenica, Kiseljak, Pađine i Roćević.

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"Molimo korisnike da uvaže najavljene radove i zastoj u isporuci električne energije", navode iz "Elektro-Bijeljine".