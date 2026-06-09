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Elektro-Bijeljina: Radovi na više dalekovoda na području Zvornika

Autor:

ATV
09.06.2026 09:13

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Радници "Електро-Бијељине" ће у сриједу 10. јуна 2026. године изводити радове на годишњем ремонту.
Foto: Ustupljena fotografija

Radnici "Elektro-Bijeljine" će u srijedu, 10. juna 2026. godine, izvoditi radove na godišnjem remontu TS 35/10 kV Kozluk i pripadajućim 10 kV dalekovodima - Karaka, Kiseljak, Roćević i Standard.

Planski remont TS Kozluk biće u srijedu u vremenu od 9 do 17 časova i tada će bez električne energije biti oko 3.000 korisnika u naseljenim mjestima Tršić, Tabanci, Kozluk, Ugljari, Skočić, Trnovica, Jasenica, Kiseljak, Pađine i Roćević.

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"Molimo korisnike da uvaže najavljene radove i zastoj u isporuci električne energije", navode iz "Elektro-Bijeljine".

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Tagovi :

Elektro-Bijeljina

Zvornik

Dalekovod

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