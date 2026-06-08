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Novo upozorenje policije građanima: OPREZ

Autor:

ATV
08.06.2026 14:35

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МУП Републике Српске, полиција, грб
Foto: ATV

Policijska uprava Bijeljina upozorila je danas građane na povećan broj prevara putem "M:tel" dopune i "iks bon" vaučera čija su meta najčešće zaposleni u uslužnim djelatnostima.

"Nepoznata lica putem telefona pozivaju zaposlene, lažno se predstavljajući kao njihovi rukovodioci, dovode ih u zabludu da im uplate na ponuđene telefonske brojeve `M:tel` dopune ili `iks bon`, a sve s ciljem pribavljanja protivpravne imovinske koristi", saopšteno je iz policije.

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Građanima je upućen apel da budu oprezni u telefonskoj komunikaciji sa nepoznatim licima, da ne uplaćuju "M:tel" dopune ili "iks bon" dok prethodno ne utvrde da li zaista razgovaraju sa licima za koja im se nepoznata lica predstavljaju.

U slučaju zloupotrebe, građane su pozvali da to prijave najbližoj Policijskoj stanici na broj 122.

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Tagovi :

Policija

prevara

Upozorenje

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