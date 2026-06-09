Dani duhovne kulture Rusije 11. i 12. juna u Banjaluci

U Banjaluci će 11. i 12. juna biti održani Dani duhovne kulture Rusije, što je jedan od vodećih međunarodnih projekata Ministarstva kulture Ruske Federacije.

Projekat Dani duhovne kulture Rusije realizuje se uz učešće Ministarstva inostranih poslova Ruske Federacije i Ruske pravoslavne crkve, a usmjeren je na popularizaciju duhovno-moralnih vrijednosti ruskog naroda i nacionalne kulture u inostranstvu.

Otvaranje je planirano za četvrtak, 11. jun, u Banskom dvoru u Banjaluci koncertom Patrijaršijskog hora Hrama Hrista Spasitelja pod vođstvom Ilije Tolkačeva, najavljeno je iz Autonomne nekomercijalne organizacije "Ruske sezone", koja je organizator.

Za petak, 12. jun, planirano je otvaranje izložbe fotografija "O miru cijelog svijeta" i projekcije filma "Djelo pastira", a povodom ovogodišnjeg obilježavanja 80. rođendana Njegove svetosti patrijarha moskovskog i sve Rusije Kirila.

Riječ je o izložbi fotografija iz različitih perioda služenja patrijarha Kirila koja prikazuju bogosluženja u glavnim sabornim hramovima Rusije i izvan njenih granica, susreti Njegove svetosti sa vjernicima, sa predstavnicima drugih konfesija, liderima država, posjete različitim zemljama.

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Zadatak izložbe je, kako se navodi, da jasno pokaže da djelatnost poglavara Ruske pravoslavne crkve služi kao most između tradicije i savremenog, između naroda i kultura, da podsjeti na ulogu Crkve kao čuvara istorijskog pamćenja i moralnih vrijednosti, posebno važnih u doba globalnih izazova i promjena.

Film "Djelo pastira" snimljen je povodom 15 godina od ustoličenja patrijarha Kirila.

U petak, 12. juna, u Banjaluci je planiran i koncert zaslužne umjetnice Rusije.

Nine Šacke i Ansambla mladih solista Nacionalnog akademskog orkestra narodnih instrumenata Rusije "Nikolaj Osipov".

Nastup će biti održan u okviru festivala "Balkan-fest", a na programu su obrade ruskih narodnih melodija, originalna djela za ansambl ruskih narodnih instrumenata, kao i poznate ruske narodne pjesme i romanse.

Ansambl "N.P.Osipov" je formiran prije nekoliko godina, čine ga ruski umjetnici – laureati sveruskih i međunarodnih takmičenja.

Od 2008. godine Dani duhovne kulture Rusije održani su u više od 50 zemalja.