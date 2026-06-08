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Ove banjalučke ulice dobijaju nove kontejnere

Autor:

ATV
08.06.2026 11:51

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Нови контејнери у Бањалуци
Foto: Grad Banjaluka

U više gradskih ulica ovih dana postavljeni su novi kontejneri, čime je započela zamjena dotrajalih posuda za odlaganje otpada s ciljem unapređenja komunalne infrastrukture i kvaliteta usluga za građane.

Novi kontejneri već su postavljeni u ulicama Sime Šolaje, Petra Kočića, Isaije Mitrovića, Gorana Radulovića Bimbe, Prvog krajiškog korpusa, Srpskoj, kao i na drugim lokacijama širom grada.

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Kako su saopštili iz Odjeljenja za komunalne poslove, riječ je o kontejnerima različitih zapremina – 1,1, 3,2 i 5 metara kubnih, a tokom ove godine planirana je i nabavka većeg broja podzemnih kontejnera. Ukupno će biti nabavljeno 100 novih kontejnera.

"Sada smo krenuli sa zamjenom dotrajalih kontejnera na području grada sukcesivno, dio po dio, a sve kako bismo unaprijedili kvalitet ove važne komunalne usluge", navela je ovlašteni potpisnik u Odjeljenju za komunalne poslove Suzana Jović.

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Iz Gradske uprave ističu da će se aktivnosti nastaviti i u narednom periodu, te da će novi kontejneri biti postavljani na lokacijama gdje za tim postoji najveća potreba, s ciljem stvaranja urednijeg i čistijeg gradskog ambijenta.

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Tagovi :

Banjaluka

kontejner

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