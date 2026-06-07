Uniforme pred vratima banjalučkih škola

Školske uniforme mogle bi se vratiti u učionice banjalučkih osnovnih škola. Gradonačelnik najavljuje da će prve generacije učenika u pojedinim školama uskoro biti jednoobrazno odjevene.

Međutim, od prve ideje do svakodnevne primjene u učionicama dug je put. Dok pojedini roditelji u njima vide način da se ublaže razlike među učenicima i u školu vrati više reda, drugi nisu sigurni koliko je takvu mjeru moguće sprovesti u praksi.

"Nemam ništa protiv, budući da bi to značilo jednakost za svu našu djecu, bar ovako vizuelno",

"Možda je to dobro ali mislim da to neće proći. Ne znam gdje se to usvaja ko donosi tu odluku, ali mislim da to neće proći",

"To je nekako ljepše, u moje vrijeme je tako bilo, to je lijepo, za djecu bi bilo lijepo da su svi uniformisani", govore građani za ATV.

Planirano je da se nabavi 450 uniformi – 225 kompleta za dječake i 225 za djevojčice. Sve bi koštalo Grad blizu 80.000 KM. U odluci gradonačelnika se navodi da je pristigla samo jedna ponuda.

"Danas smo izabrali najpovoljnijeg ponuđača za projekat đačkih uniformi za sve osnovne škole na teritoriji Banjaluke. Ovim korakom nastavljamo realizaciju projekta koji je dio kampanje 'Generacija bistre glave'", navodi se.

Gradonačelnik Banjaluke je još prošle godine predstavio ovu inicijativu, a konkretizovao je početkom godine kada je najavio da će i od Skupštine zatražiti podršku. SP-ov Petar Jokanović kaže da je odluka previše ishitrena i nagla.

"Ne dovodim u pitanje uopšte da li je to dobro ili ne, ali mislim da teren nije dovoljno dobro pripremljen - u smislu da uvođenje uniformi.. trebalo bi da postoji neki širi konsenzus, kako prosvjetnih radnika, direktora pa i same djece", rekao je Jokanović.

Iz škola stižu poruke da je prije šire primjene potrebno odgovoriti na brojna pitanja. U OŠ Georgi Stojkov Rakovski smatraju da rješenje treba tražiti kroz širi dijalog i dogovor svih koji su dio obrazovnog sistema.

"Po meni treba se uraditi dublja analiza, razgovor sa savjetima roditelja svih škola, ne samo u Banjaluci, još je toliko gradova. A onda i savjeta učenika, jer mislim da se njihovo mišljenje treba pitati", kaže Ivana Ljubojević, direktor OŠ "Georgi Stojkov Rakovski“.

Resorni ministar smatra da ovakve odluke ne treba donositi preko noći, već nakon analiza i konsultacija sa svima koji su dio obrazovnog sistema.

"Ta inicijativa je došla prema ministarstvu, ministarstvo je dalo svoj odgovor i uputilo ga Gradskoj upravi – u smislu da ima dosta nelogičnosti, nije urađena jasna analiza, imali smo niz drugih pitanja koja nam nisu bila jasna. Isto tako moramo voditi računa kada su u pitanju svi naši učenici u Republici Srpskoj i šta nam poručuje jedna takva mjera", rekao je Borivoje Golubović, ministar prosvjete i kulture Republike Srpske.

Da bi dobra ideja postala dobro rješenje, potrebno je mnogo više od same nabavke. Potrebni su dogovor, jasna pravila i odgovori na pitanja koja su za sada ostala otvorena.