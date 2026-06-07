Cjenovni šok u novogradnji: Kvadrati u Banjaluci dostigli vrtoglavih 7.000 KM

Prosječna neto plata u Republici Srpskoj u aprilu ove godine iznosila je 1.643 KM, ali ni ta primanja nisu dovoljna za kupovinu jednog kvadrata stana u većini gradova Republike Srpske.

Podaci pokazuju da građani za prosječan stan od 60 kvadrata u Banjaluci moraju izdvojiti više od 232.000 KM, što je ekvivalent gotovo 142 prosječne plate. Drugim riječima, stanovnik Republike Srpske morao bi raditi skoro 12 godina i pritom ne potrošiti nijednu marku svoje zarade kako bi kupio prosječan stan u najvećem gradu Srpske.

Naime, najniža prosječna cijena stana zabilježena je u Modriči i iznosi 1.711 KM po kvadratnom metru. To znači da ni stanovnici ovog grada, gd‌je su stanovi najjeftiniji, za jednu prosječnu platu ne mogu kupiti ni kvadrat stambenog prostora.

U Banjaluci za kvadrat potrebne više od dvije prosječne plate

Situacija je znatno nepovoljnija u većim centrima. U Banjaluci prosječna cijena stana iznosi 3.881 KM po kvadratnom metru, pa je građanima potrebno više od dvije prosječne plate da bi kupili samo jedan kvadrat stana.

Još skuplje nekretnine bilježi Trebinje, gd‌je prosječna cijena kvadrata dostiže 4.577 KM. Za jedan kvadrat stana u ovom gradu potrebne su gotovo tri prosječne plate.

S druge strane, u nekoliko gradova građani za jednu platu mogu pokriti veći dio cijene kvadrata, ali i dalje ne mogu u potpunosti kupiti jedan metar kvadratni stambenog prostora.

U Prnjavoru prosječna cijena stana iznosi 2.174 KM po kvadratu, u Prijedoru 2.711 KM, dok je u Istočnoj Ilidži prosjek 2.436 KM. U Doboju je za kvadrat potrebno izdvojiti oko 2.770 KM, u Foči 2.372 KM, a u Kotor Varošu 2.317 KM.

Ni stanovnici Istočnog Novog Sarajeva nisu u boljoj poziciji, jer prosječna cijena kvadrata stana iznosi 2.875 KM, što je znatno više od prosječne mjesečne zarade.

Naime, podaci pokazuju da je odnos između plata i cijena nekretnina i dalje izrazito nepovoljan za većinu građana Republike Srpske.

Novogradnja u Banjaluci dostiže i 7.000 KM po kvadratu

Dragan Milanović, direktor Agencije za nekretnine "Remax", kaže da se u Banjaluci teško može pronaći nov stan po cijeni nižoj od 3.500 KM po kvadratnom metru, što znači da su za kupovinu jednog kvadrata potrebne više od dvije prosječne plate.

"Minimalna cijena kvadrata u novogradnji kreće se od oko 3.500 do 3.700 KM u naseljima koja su udaljenija od centra grada, poput Ade. U drugim dijelovima grada cijene već prelaze 4.000 KM po kvadratu, dok se u centralnim zonama kreću od 5.000 do čak 7.000 KM", rekao je Milanović.

Prema njegovim riječima, ni stara gradnja više nije pristupačna većini građana. Stanovi za renoviranje, u zgradama bez lifta ili veće kvadrature mogu se pronaći po cijeni od oko 2.500 KM po kvadratu, dok se manji stanovi u centru grada prodaju za 4.000 do 5.000 KM po kvadratnom metru.

Dijaspora i investitori održavaju visoku potražnju

Milanović ističe da investitori ne formiraju cijene prema mogućnostima građana koji žive od prosječne plate, već prema kupcima koji raspolažu dodatnim kapitalom.

"Veliki broj kupaca dolazi iz dijaspore, zatim iz manjih sredina i ulaže novac u Banjaluku, a značajan dio tržišta čine i oni koji kupuju drugu ili treću nekretninu kao investiciju za izdavanje. Na njih prosječna plata ne utiče. Građani koji kupuju prvi stan najčešće su primorani da se kreditno zaduže kako bi riješili stambeno pitanje", naglasio je Milanović za "Nezavisne novine".