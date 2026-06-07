Zaglavili ste u koloni u Italiji? Možete dobiti novac nazad, evo i kako

Prema novim pravilima koja su stupila na snagu u Italiji, vozači mogu dobiti povraćaj dijela novca ili čak cijele putarine ako su pretrpjeli značajna kašnjenja zbog saobraćajnih gužvi izazvanih radovima na putu.

Saobraćajne gužve na italijanskim auto-putevima godinama uzrokuju vozačima izgubljeno vrijeme, stres i dodatne troškove. Počev od danas, dio ovih neprijatnosti se ublažava novim pravilom prema kojem vozači mogu dobiti povraćaj dijela ili svih putarina ako su pretrpjeli značajna kašnjenja zbog određenih saobraćajnih gužvi, javljaju njemački mediji.

Italijanska vlada predstavlja ovu mjeru kao evropsku novinu, a njen cilj je da obezbijedi veću zaštitu korisnika auto-puta. Prema novim pravilima, vozači koji kasne do dva sata zbog saobraćajnih gužvi izazvanih radovima na putu imaju pravo na povraćaj 50 odsto putarine koju su platili.

Ako kašnjenje pređe tri sata, moguće je dobiti povraćaj cijelog iznosa.

Visoke putarine i česte gužve

Putovanje italijanskim auto-putevima je već samo po sebi značajan trošak. Na primjer, za dionicu od 447 kilometara između prevoja Brener i Firence, vozači plaćaju putarinu od 34,30 evra, što je među najvišim u Evropi.

Česte saobraćajne gužve su još jedan izvor nezadovoljstva. Mnogi vozači prijavljuju da su zaglavljeni satima zbog nezgoda ili radova na putu. Upravo su takve situacije podstakle usvajanje novih pravila o nadoknadi štete.

Povraćaj novca samo u određenim slučajevima

Predsjednik italijanskog regulatora auto-puteva naglašava da svaki korisnik koji plaća putarinu ima pravo da očekuje kvalitetnu i efikasnu uslugu.

"Ako usluga nije u potpunosti pružena, korisnik ne bi trebalo da plati punu cijenu", rekao je on.

Međutim, pravo na nadoknadu štete ne odnosi se na sve saobraćajne gužve u Italiji. Slučajevi uzrokovani saobraćajnim nezgodama, hitnim radovima na putu ili ekstremnim vremenskim uslovima su izuzeti od povraćaja novca, jer se takve okolnosti smatraju vanrednim događajima za koje operateri auto-puteva nisu direktno odgovorni.

U praksi, to znači da će povraćaj putarine biti moguć uglavnom kada su kašnjenja rezultat planiranih radova na izgradnji auto-puta.

Čuvajte račune

Postupak povraćaja novca zasniva se na dokazivanju da je putovanje trajalo znatno duže nego obično zbog radova na putu. Zato njemački automobilski klub ADAC preporučuje vozačima da pažljivo čuvaju sve račune i potvrde vezane za putovanje, navode njemački mediji.

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"Račune treba sačuvati kako bi se kasnije mogli digitalno otpremiti putem onlajn platforme operatera auto-puta", objašnjavaju u ADAC-u.

I strani državljani imaju pravo na povraćaj novca

Strani državljani takođe mogu podnijeti zahtjeve za povraćaj novca. Međutim, za to je potreban italijanski poreski broj, takozvani codice fiscale, koji se mora zatražiti od italijanskih poreskih vlasti. Dodatnu poteškoću predstavlja činjenica da u Italiji više od 20 različitih kompanija upravlja pojedinačnim dionicama auto-puta, pa vozači moraju znati kom operateru podnose svoj zahtjev.

Radi pojednostavljenja postupka, planirano je da se do kraja godine uspostavi jedinstveni portal ili mobilna aplikacija za obradu svih zahtjeva za povraćaj novca.

Potrošači se plaše novih povećanja cijena

Iako nova mjera na prvi pogled djeluje kao dobitak za vozače, organizacije za zaštitu potrošača upozoravaju na moguće negativne posljedice. Predsjednik udruženja za zaštitu potrošača Đia upozorava da bi operateri auto-puteva mogli da nadoknade troškove plaćanja naknada povećanjem cijena putarina.

"Od 2030. godine takva praksa više neće biti dozvoljena. Međutim, smatramo da operateri već treba sami da snose troškove naknada jer su odgovorni za neprijatnosti nanesene korisnicima", naglašeno je.

Stoga, neki stručnjaci smatraju da bi nova regulativa, uprkos dobrim namjerama, mogla da rezultira samo preraspodjelom troškova, pri čemu bi vozači potencijalno dugoročno plaćali više kroz veće putarine.

Da li će nova pravila zaista donijeti veću zaštitu korisnicima ili će se pokazati samo kao administrativno složen sistem sa ograničenim efektom, pokazaće se u narednim mjesecima, prenosi Kurir.