Logo
Large banner

Zaglavili ste u koloni u Italiji? Možete dobiti novac nazad, evo i kako

Autor:

ATV
07.06.2026 10:52

Komentari:

0
Новчаник
Foto: pexels/ Ahsanjaya

Prema novim pravilima koja su stupila na snagu u Italiji, vozači mogu dobiti povraćaj dijela novca ili čak cijele putarine ako su pretrpjeli značajna kašnjenja zbog saobraćajnih gužvi izazvanih radovima na putu.

Saobraćajne gužve na italijanskim auto-putevima godinama uzrokuju vozačima izgubljeno vrijeme, stres i dodatne troškove. Počev od danas, dio ovih neprijatnosti se ublažava novim pravilom prema kojem vozači mogu dobiti povraćaj dijela ili svih putarina ako su pretrpjeli značajna kašnjenja zbog određenih saobraćajnih gužvi, javljaju njemački mediji.

Italijanska vlada predstavlja ovu mjeru kao evropsku novinu, a njen cilj je da obezbijedi veću zaštitu korisnika auto-puta. Prema novim pravilima, vozači koji kasne do dva sata zbog saobraćajnih gužvi izazvanih radovima na putu imaju pravo na povraćaj 50 odsto putarine koju su platili.

Ako kašnjenje pređe tri sata, moguće je dobiti povraćaj cijelog iznosa.

Visoke putarine i česte gužve

Putovanje italijanskim auto-putevima je već samo po sebi značajan trošak. Na primjer, za dionicu od 447 kilometara između prevoja Brener i Firence, vozači plaćaju putarinu od 34,30 evra, što je među najvišim u Evropi.

Česte saobraćajne gužve su još jedan izvor nezadovoljstva. Mnogi vozači prijavljuju da su zaglavljeni satima zbog nezgoda ili radova na putu. Upravo su takve situacije podstakle usvajanje novih pravila o nadoknadi štete.

Povraćaj novca samo u određenim slučajevima

Predsjednik italijanskog regulatora auto-puteva naglašava da svaki korisnik koji plaća putarinu ima pravo da očekuje kvalitetnu i efikasnu uslugu.

"Ako usluga nije u potpunosti pružena, korisnik ne bi trebalo da plati punu cijenu", rekao je on.

Međutim, pravo na nadoknadu štete ne odnosi se na sve saobraćajne gužve u Italiji. Slučajevi uzrokovani saobraćajnim nezgodama, hitnim radovima na putu ili ekstremnim vremenskim uslovima su izuzeti od povraćaja novca, jer se takve okolnosti smatraju vanrednim događajima za koje operateri auto-puteva nisu direktno odgovorni.

U praksi, to znači da će povraćaj putarine biti moguć uglavnom kada su kašnjenja rezultat planiranih radova na izgradnji auto-puta.

Čuvajte račune

Postupak povraćaja novca zasniva se na dokazivanju da je putovanje trajalo znatno duže nego obično zbog radova na putu. Zato njemački automobilski klub ADAC preporučuje vozačima da pažljivo čuvaju sve račune i potvrde vezane za putovanje, navode njemački mediji.

policija hrvatska

Region

Deset minuta terora u Osijeku: Penzioner "pokosio" sve pred sobom

"Račune treba sačuvati kako bi se kasnije mogli digitalno otpremiti putem onlajn platforme operatera auto-puta", objašnjavaju u ADAC-u.

I strani državljani imaju pravo na povraćaj novca

Strani državljani takođe mogu podnijeti zahtjeve za povraćaj novca. Međutim, za to je potreban italijanski poreski broj, takozvani codice fiscale, koji se mora zatražiti od italijanskih poreskih vlasti. Dodatnu poteškoću predstavlja činjenica da u Italiji više od 20 različitih kompanija upravlja pojedinačnim dionicama auto-puta, pa vozači moraju znati kom operateru podnose svoj zahtjev.

Radi pojednostavljenja postupka, planirano je da se do kraja godine uspostavi jedinstveni portal ili mobilna aplikacija za obradu svih zahtjeva za povraćaj novca.

Potrošači se plaše novih povećanja cijena

Iako nova mjera na prvi pogled djeluje kao dobitak za vozače, organizacije za zaštitu potrošača upozoravaju na moguće negativne posljedice. Predsjednik udruženja za zaštitu potrošača Đia upozorava da bi operateri auto-puteva mogli da nadoknade troškove plaćanja naknada povećanjem cijena putarina.

"Od 2030. godine takva praksa više neće biti dozvoljena. Međutim, smatramo da operateri već treba sami da snose troškove naknada jer su odgovorni za neprijatnosti nanesene korisnicima", naglašeno je.

Stoga, neki stručnjaci smatraju da bi nova regulativa, uprkos dobrim namjerama, mogla da rezultira samo preraspodjelom troškova, pri čemu bi vozači potencijalno dugoročno plaćali više kroz veće putarine.

Da li će nova pravila zaista donijeti veću zaštitu korisnicima ili će se pokazati samo kao administrativno složen sistem sa ograničenim efektom, pokazaće se u narednim mjesecima, prenosi Kurir.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Putarina

Italija

gužva na auto-putu

saobraćaj

pravila

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Deset minuta terora u Osijeku: Penzioner "pokosio" sve pred sobom

3 h

0
За финале НБА лиге потребно је право богатство: Погледајте цијене улазница

Košarka

Za finale NBA lige potrebno je pravo bogatstvo: Pogledajte cijene ulaznica

3 h

0
Црвено-врни квад паркиран на планини.

Hronika

D‌jevojka (19) stradala nakon prevrtanja kvada

3 h

0
Министар правде Републике Српске Горан Селак

Republika Srpska

Selak: Otvoreni smo za saradnju sa FBiH da uspostavi registar stvarnih vlasnika

3 h

1

Više iz rubrike

Њемачки канцелар Фридрих Мерц присуствује заједничкој конференцији за новинаре са предсједником Швајцарске Конфедерације Гајем Пармелином, који није на слици, у канцеларији у Берлину, Њемачка, у уторак, 19. маја 2026. године.

Svijet

Merc oborio novi rekord: Najnepopularniji političar u Njemačkoj

3 h

0
Џил Бајден проговорила о здравственом стању супруга: Џо ће морати да живи са раком

Svijet

Džil Bajden progovorila o zdravstvenom stanju supruga: Džo će morati da živi sa rakom

4 h

0
Пуцали међу стотинама људи: 12 повријеђених у оружаном нападу у Охају

Svijet

Pucali među stotinama ljudi: 12 povrijeđenih u oružanom napadu u Ohaju

5 h

0
Комби аустријске полиције.

Svijet

Na parkingu u Austriji pretučen muškarac iz BiH: Zadobio teške povrede

16 h

0

  • Najnovije

13

40

Tragedija kod Prnjavora: U požaru u porodičnoj kući stradao muškarac

13

34

Miniću uručen Orden Svetog kralja Dragutina

13

31

Pucnjava u Izraelu, sumnja se na teroristički napad: Ima mrtvih i ranjenih

13

17

Pijan sa eksplozivnom napravom sjedio na klupi: Drama u Zagrebu

13

07

Uz ove trikove riba se neće lijepiti za tiganj prilikom prženja

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner