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Minić: Doboj grad heroj, odbranio se i opstao na ponos Srpske

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ATV redakcija
27.06.2026 13:19

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Саво Минић и Борис Јеринић на Дану града Добоја
Foto: Srna

Doboj je grad heroj, kada je bilo najpotrebnije, odbranio se i opstao na ponos Republike Srpske, a sada je centar saobraćajnih, privrednih i kulturnih dešavanja, izjavio je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

Minić je istakao da saradnja Vlade i grada svakim danom ima veću dimenziju, da se permanentno ulažu sredstva jer se želi da svaki građanin i porodica osjete boljitak.

Ukazao je da su svaki čovjek, porodica, dijete, student, đaci koji su se danas vid‌jeli na svečanoj akademiji povodom Dana grada i briga i ponos Srpske.

"Moramo pripremati mlađe generacije koje će u Republici Srpskoj stvarati još bolji ambijent i uslove, a Doboj je danas njima posvetio veći dio svečane akademije što govori o tom opred‌jeljenju. Mladi su naša budućnost pogotovo oni koju u ovako ranom periodu pokazuju izuzetnu sposobnost", rekao je Minić novinarima.

Zahvalio za priznanje Plaketu grada, te ponovio da će novčani dio sredstava ići d‌jeci sa posebnim potrebama kako bi pokazali da se uistinu o njima brine.

"Mislim da im svaki put treba da poklonimo pažnju", zaključio je Minić, prenosi Srna.

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Doboj

Dan grada

Vidovdan

Republika Srpska

Savo Minić

Boris Jerinić

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