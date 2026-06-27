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Dodik: Doboj organizovana zrela sredina

Autor:

ATV redakcija
27.06.2026 13:05

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Милорад Додик у Добоју на слави Дана града
Foto: Srna

Predsjednik Milorad Dodik izjavio je danas da se Doboj pokazuje kao jedna organizovana zrela sredina posvećena razvoju i izrazio zadovoljstvo što su povodom Dana grada, Vidovdana, dodijeljene nagrade najboljim učenicima.

Dodik je u obraćanju na svečanoj akademiji istakao da je saglasan da priznanja zaslužuju i privrednici ali da smatra da je najvažnije nagradu dodijeliti najboljim učenicima.

"Divno je vid‌jeti ovu d‌jecu i svaka čast na inicijativi. Obično nam u današnje vrijeme najbolji đaci nekako promaknu, ne zapazimo ih na pravi način kada završe školu, ne brinemo nešto posebno o njima", rekao je Dodik.

Ukazao je da se danas u Republici Srpskoj želi stvoriti ambijent da mladi ljudi ostaju, te podsjetio da je smanje pripravnički staž što znači mnogo.

Dodik je ovom prilikom ukazao da je ovo i dan kada se bilježi napredak za koji smatra da je u Doboju veliki.

Ukazao je na izgrađen auto-put, bolnicu, sve ono što se gradi ubrzano i intenzivno i čestitao svima koji su dali doprinos.

Naglasio je da je važno prisjetiti se i ljudi koji su dali nesumnjiv doprinos današnjem Doboju, te ocijenio da je jedna od ključnih bila odluka pokojnog Borivoja Paravca i njegovog tima da odbrane Doboj.

"Radujem se doći u Doboj gd‌je uvijek primijetim promjenu na bolje. Mislim da je danas sređeniji i uredniji, najvažnije da je stabilno i bezbjedno mjesto za život", rekao je Dodik.

Istakao je d‌jelovanje Srpske pravoslavne crkve i drugih vjerskih zajednica i da želi da tako ostane očuvano i u budućnosti.

Srna

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Milorad Dodik

Doboj

Dan grada

Vidovdan

Republika Srpska

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