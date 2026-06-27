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Doboj obilježava Dan grada, prisustvuje Minić

Autor:

ATV redakcija
27.06.2026 08:37

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Град Добој Република Српска
Foto: YouTube/printscreen

U Doboju će danas povodom Dana grada - Vidovdana biti održana svečana akademija na kojoj će biti uručena priznanja najzaslužnijim pojedincima i kolektivima, među njima i predsjedniku Vlade Republike Srpske Savi Miniću.

Najviše gradsko priznanje - Plaketa biće dodijeljena Miniću za izuzetno zalaganje i pomoć Doboju, a Gimnaziji "Jovan Dučić" povodom 80 godina postojanja i postignutih rezultata u obrazovanju.

Amblem grada 3.000 KM dodijeljen je posthumno Srđanu Todoroviću za zalaganje i pomoć gradu, Humanitarnoj organizaciji "Srbi za Srbe" za pomoć ugroženima na području Doboja, te Draganu Mićiću zaposlenom u dobojskoj Narodnoj biblioteci za doprinos razvoju kulture i obrazovanja.

Видовдан

Društvo

Sutra Vidovdan

Nagrade od po 3.000 KM dodijeljene su Dajani Šumatić, vaspitaču u vrtiću "Majka Jugovića", Udruženju žena "Hanumica" Miljkovac i sekretaru Hrvatskog kulturnog društva "Napredak" Ljubici Berlandi.

Zahvalnice i nagrade će biti uručene i za 18 učenika generacije osnovnih i srednjih škola.

Skupština grada usvojila je ranije odluku kojom se za učenike generacija srednjih škola odobravaju sredstva za finansiranje troškova obuke i polaganja vozačkog ispita za kategoriju B u ovlaštenoj auto-školi. Onima koji su već dobili vozačku dozvolu biće refundirani troškovi.

Svečana akademija biće održana u 12.00 časova u hotelu "Park".

Dan grada slavi se 28. juna u znak sjećanja na prvi pisani pomen Doboja u dubrovačkom pismu koje je tog datuma 1415. godine upućeno ugarskom kralju Žigmundu, prenosi Srna.

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Doboj

Dan grada

Savo Minić

Republika Srpska

Vidovdan

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