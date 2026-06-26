Širi se linija požara u Trebinju: Kuće za sada nisu ugrožene

Širi se požarna linija na području Sedlara kod Trebinja, ali kuće za sada nisu ugrožene, potvrđeno je iz Teritorijalne vatrogasno spasilačke jedinice Trebinje.

Komandir TVSJ Trebinje Dejan Kašiković rekao je da vatrogasne ekipe zajedno sa pripadnicima DVD Bjelašnica prate razvoj situacije tokom cijele noći.

„Ukoliko dođe do promjene smjera vjetra, postoji mogućnost da se požarna linija približi selima Police i Sedlari. Naši pripadnici su u pripravnosti i spremni da reaguju odmah ukoliko bude potrebe“, naveo je Kašiković.

Požarna linija duga je 5 kilometara.

Gradovi i opštine Požar kod Trebinja i dalje aktivan

Vatrogasci će, kako je potvrđeno, ostati na terenu i vršiti stalni nadzor požarišta tokom noći.