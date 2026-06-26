Još jedno "Naše mjesto": Bingo otvorio hipermarket u Vitezu i uručio donaciju Domu zdravlja

Bingo je danas otvorio svoj prvi hipermarket u Vitezu, investiciju vrijednu 10 miliona KM, kojom je zaposleno 80 novih radnika.

Novi objekat predstavlja nastavak ulaganja kompanije u razvoj domaće maloprodajne mreže i lokalnih zajednica širom Bosne i Hercegovine.

Objekat površine 4.900 kvadratnih metara, nalazi se na adresi Poslovni centar 96–2 i kupcima nudi širok izbor prehrambenih i neprehrambenih proizvoda, svježe odjele voća i povrća, pekaru, mesnicu, delikates i gastro odjel s gotovim jelima, kao i odjele tehnike, tekstila i kućnog tekstila.

Kao dio ulaganja u lokalnu zajednicu, Bingo je uručio donaciju u iznosu od 30.000 KM Odjelu pedijatrije JU Dom zdravlja Vitez, namijenjenu za značajno uređenje prostora i poboljšanje uslova.

Bingo Vitez

"Otvaranjem Bingo hipermarketa u Vitezu nastavljamo ulagati u lokalne zajednice i stvarati nova radna mjesta, istovremeno kupcima pružajući vrhunsku uslugu i bogatu ponudu. Naša vizija je da ovaj objekat bude mnogo više od trgovine, želimo da ovo bude prostor susreta i prepoznatljiv dio svakodnevice ovog kraja. Vitez od danas postaje naše mjesto, a mi o našim mjestima brinemo. Upravo zato, našu ekonomsku investiciju prati i društvena podrška kroz donaciju Domu zdravlja, jer istinsko partnerstvo znači rasti zajedno sa zajednicom u kojoj poslujemo", izjavila je Danijela Lukanović Hribar, direktorica Sektora Tradinga i Maloprodaje u Bingu.

Boris Marjanović, načelnik općine Vitez poručio je:

"Kompanija Bingo već dugi niz godina predstavlja jednog od lidera domaćeg gospodarstva i primjer uspješne bh. poslovne priče. Stoga nas raduje što je upravo Vitez prepoznat kao mjesto za novu investiciju koja će dodatno obogatiti trgovačku ponudu, stvoriti nove prilike za zapošljavanje te privući kupce i posjetitelje iz šire regije".

Povodom otvorenja organizovan je cjelodnevni program za posjetioce, uz podjelu poklon paketa, vaučera za kupovinu, promocije i degustacije proizvoda.

Otvaranje hipermarketa predstavlja još jedan korak u razvoju Bingo maloprodajne mreže, koja kontinuirano ulaže u modernizaciju prodajnih objekata, unapređenje usluge i stvaranje kvalitetnijeg iskustva kupovine za svoje kupce širom Bosne i Hercegovine.