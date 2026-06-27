Saslušani bombaši iz Beograda: Bacili paklenu napravu dok je dijete spavalo

Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je istragu protiv četvorice muškaraca zbog postojanja osnova sumnje da su 5. juna 2026. godine izvršenjem različitih krivičnih djela učestvovali u bacanju bombe na porodičnu kuću S.Č. na teritoriji opštine Novi Beograd.

Trojica osumnjičenih E.M, B.L. i N.L. saslušani su pred postupajućim javnim tužiocem, dok se za još jednim licem traga.

Tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da osumnjičenima E.M, B.L. i N.L. odredi pritvor da ne bi uticali na svjedoke i na osumnjičenog za kojim se traga, kao i da ne bi ponovili krivično djelo u kratkom vremenskom periodu.

Za licem za kojim se traga tužilaštvo je takođe predložilo određivanje pritvora i donošenje naredbe za raspisivanje potjernice.

Naredbom o sprovođenju istrage E.M. se na teret stavlja krivično djelo Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oruža i eksplozivnih materija u sticaju sa krivičnim djelom Izazivanje opšte opasnosti, licu za kojim se traga na teret stavlja podstrekavanje na izvršenje navedenih krivičnih djela, a N.L. i B.L. se terete za pomaganje u izvršenju pomenutih krivičnih djela.

Dokazne radnje biće preduzete protiv E.M. u pravcu utvrđivanja elemenata krivičnog djela Neovlašćeno držanje opojnih droga, a protiv B.L. u pravcu utvrđivanja krivičnog djela Posebni slučajevi falsifikovanja isprave.

Postoje osnovi sumnje da je E.M. neovlašćeno nosio minsko – eksplozivno sredstvo čije držanje nije dozvoljeno građanima i to ručnu bombu M50, te je 5. juna došao do kuće oštećenog, u kojoj je u tom trenutku spavala njegova kćerka, aktivirao i bacio ručnu bombu u pravcu kuće, a zatim se udaljio sa lica mjesta, a muškarac za kojim se traga ga je na to podstrekao.

N.L. je, kako se sumnja, E.M. pomogao u izvršenju krivičnih djela, stavljajući mu na raspolaganje pomenutu ručnu bombu, a osumnjičeni B.L. mu je sa pomogao u izvršenju krivičnih djela, jer je unapred obećao prikrivanje krivičnog djela i učinioca.

(Telegraf)