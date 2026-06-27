Preminuo novinar Marko Pantić

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Novinar Marko Pantić, umro je sinoć u Beogradu.

Naime, Marko Pantić je rođen 1990. godine. Svoj profesionalni put i karijeru gradio je godinama radeći u brojnim domaćim medijima. Preminuo je u 36. godini, sinoć u Beogradu, piše Blic.

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