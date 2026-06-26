Ubio majku svoja tri sina jer je htjela da ga napusti: Žarko Petrović nikada neće izaći sa robije!

Apelacioni sud u Nišu preinačio je presudu Višeg suda u Negotinu i pravosnažno osudio Žarka Petrovića (66), penzionisanog starijeg vodnika Vojske Srbije i bivšeg predsjednika borskog Subnora, na kaznu doživotnog zatvora.

Petrović je oglašen krivim za teško ubistvo nevenčane supruge Violete Nikolić (41), koje se dogodilo 24. septembra 2021. godine u centru Bora.

Ovom odlukom stavljena je tačka na sudski proces koji je trajao skoro pet godina.

Preokret nakon dvije blaže presude

U prvostepenom postupku, Petrović je dva puta bio osuđen na kazne od po 20 godina zatvora. Prvobitna presuda bila je ukinuta i vraćena na ponovno suđenje zbog bitnih povreda odredaba krivičnog postupka. Međutim, i u ponovljenom postupku, Viši sud u Negotinu izrekao mu je identičnu kaznu od dvije decenije robije za krivična djela teško ubistvo i nedozvoljeno držanje i nošenje oružja, nakon čega je tužilaštvo podnijelo žalbu Apelaciji.

Glavni javni tužilac u Višem javnom tužilaštvu u Negotinu, Dragan Pejkić, istakao je da je tužilaštvo od početka insistiralo na najstrožoj kazni.

- Smatrali smo da izrečena kazna od 20 godina nije srazmerna težini učinjenih krivičnih djela. Žalbom smo tražili izricanje doživotnog zatvora, pozivajući se na odredbe Istanbulske konvencije, međunarodnog sporazuma koji se odnosi na sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici - izjavio je Pejkić za medije.

Tokom postupka uzeto je u obzir i da je Petrović ranije već tri puta krivično i prekršajno osuđivan zbog nezakonitog držanja oružja.

„Ako nisi moja, nećeš biti ničija“

Motiv ovog brutalnog zločina leži u odluci nesrećne žene da prekine zajednički život. Violeta Nikolić, majka njihova tri sina, odlučila je da napusti Petrovića i da se sa djecom odseli iz zajedničkog stana.

Kobnog dana, Petrović je došao u Violetin frizerski salon u samom centru Bora, glumeći mušteriju i tražeći da ga ošiša. Prema svjedočenjima očevidaca, on je insistirao da mu se Violeta vrati, što je ona odbila, rekavši da će o tome razgovarati neki drugi put. Petrović joj je tada uputio prijetnju riječima: „Nećeš biti ni sa kim, ako nisi moja“.

Svjedoci su ispričali da je optuženi potom pokušao silom da izvede Violetu iz lokala. Ona je uspjela da se odbrani i da ga makazama ogrebe po ruci, nakon čega je on napustio salon. Međutim, Petrović je otišao do svog automobila, uzeo prepravljenu lovačku pušku – kratež, vratio se u lokal i lišio Violetu života.

((Telegraf.rs, Novosti)