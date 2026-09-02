Košarac: Romanija ima kapacitet i za mini-siranu i API komoru

Romanija ima kapacitet za formiranje mini-sirane i API komore, a to su, uz izradu studije razvoja turizma, projekti koji slijede na Sokocu nakon pokretanja "Romanijske kuće", istakao je danas zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac.

"Hvala načelniku opštine Sokolac Strahinji Baševiću koji je imao viziju i vrlo kredibilan zahtjev koji se odnosio na to šta možemo da uradimo kada su u pitanju poljoprivredni proizvođači na Romaniji", izjavio je Košarac novinarima.

Košarac, koji je i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara, istakao je da na Sokocu godišnje bude proizvedeno oko šest miliona litara mlijeka, te gotovo 30 tona meda, a da tu postoji oko 150 organizovanih proizvođača tog pčelinjeg proizvoda.

Navodeći da, kao što Trebinje ima "Hercegovačku kuću", Banjaluka "Krajišku", Košarac je upitao zašto Romanija ne bi imala "Romanijsku kuću"?

"Naše opredjeljenje je bilo da kandidujemo projekat preko Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara i italijanskih struktura vlasti i obezbijedimo jednu vrstu finansijske podrške za `Romanijsku kuću`", rekao je Košarac.

On je naveo da je "Romanijska kuća" idealno mjesto koje daje mogućnost Romanijcima, ali i drugim proizvođačima Sarajevsko-romanijske regije da plasiraju svoje proizvode.

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"Želimo da afirmišemo Romaniju. Mislim da je to projekat koji ima dalju mogućnost razvijanja, prije svega prerade, brendiranja, pakovanja, a možda čak i po italijanskim modelima", istakao je Košarac.

Košarac je podsjetio da je finansijska podrška "Romanijskoj kući" definisana uz podršku tadašnjeg resornog ministra, a današnjeg premijera Republike Srpske Save Minića.

"Mi smo obezbijedili oko 230.000 KM preko fonda Instituta `Bari`, a opština Sokolac dio sredstava. Na ovom se neće stati jer nam je cilj da u narednim danima definišemo podršku projektu mini-sirane na Sokocu", rekao je Košarac.

Prema njegovim riječima, u narednih petnaestak dana plan je da se promoviše studija razvoja turizma Romanije.

"Ako pjevamo romanijske pjesme i volimo Romaniju - treba da ih brendiramo. Tu je načelnik imao inicijativu i nadamo se da ćemo u 15 dana promovisati i napraviti akcioni plan šta sve na Romaniji treba da napravimo", rekao je Košarac, posebno ističući postojanje kapaciteta za formiranje API komora, čime bi dodatno bila obogaćena turistička ponuda Sokoca.

Košarac je naglasio da je njegova politika da podrži projekte u domenu Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara, te da uz ono što urade lokalna zajednica i Vlada Republike Srpske pokuša da kroz međunarodne tokove sredstava obezbijedi finansije s ciljem olakšavanja domaćim institucijama.

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"Daćemo podršku i u dogovoru sa gradonačelnikom Istočnog Sarajeva Ljubišom Ćosićem na najbolji način afirmisati da se ovih dana definiše i radna grupu za strategiju razvoja turizma grada Istočno Sarajevo", rekao je Košarac.

On je napomenuo da bi se u narednom periodu trebalo raditi i na definisanju, te izradi određenih studija kada je riječ o upravljanju otpadom i još neki projekti opštine Trnovo.

Na Sokocu je danas zvanično otvorena "Romanijska kuća", objekat koji je osmišljen kao ključni centar za ruralni razvoj i brendiranje Romanije, a čija je vrijednost oko 350.000 KM, prenosi Srna.