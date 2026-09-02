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Poslije dugog čekanja ova tri znaka će u septembru upoznati srodnu dušu

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02.09.2026 14:53

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Љубав
Foto: pexels/Breno Cardoso

Jedan susret, neočekivana poruka ili iskren razgovor uz kafu može otvoriti vrata nečemu što niko nije želio da forsira.

Nije riječ samo o prolaznom flertu. Kod nekih se priča razvija iz starog prijateljstva, kod drugih se pojavljuje osoba koja odmah privuče pažnju, dok će jedan znak dobiti potvrdu osjećanja koja je mjesecima pokušavao da protumači.

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Najljepše je što se ništa ne mora požurivati. Tokom septembra stvari se slažu prirodno, a tri znaka posebno izdvajaju period u kojem srce konačno dobija razlog za osmijeh.

Šta septembar donosi u ljubavi i zašto sada

Prva polovina meseca protiče u znaku Djevice, pa se emocije više pokazuju kroz sitnice nego kroz velike riječi. Ko se javlja, ko pamti detalje, ko pronalazi vrijeme za vas – upravo takvi postupci mogu otkriti mnogo više od obećanja.

Od 23. septembra počinje sezona Vage, znaka koji se u astrologiji povezuje sa partnerstvom, odnosima i ravnotežom. Zato druga polovina mjeseca može biti posebno zanimljiva za one koji žele da otvoreno razgovaraju o osjećanjima.

Ribe konačno dobijaju ono što su tiho željele

Ribama se ovog septembra može vratiti osoba iz prošlosti, ali ovog puta bez nepotrebnog natezanja i vraćanja na stare greške. Razgovor koji su dugo odlagale može se dogoditi prirodno i biti mnogo topliji nego što su očekivale.

Njihova intuicija biće posebno naglašena, pa će lako primjetiti ono što druga strana možda ne izgovori odmah. Najvažnije je da ne traže potvrdu od svih oko sebe. Neke odluke jednostavno treba doneti prema onome što sami osjećaju.

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Blizanci upoznaju nekoga preko poznanika

Blizancima se ljubav može pojaviti sasvim usput, preko društva, poznanika ili događaja na koji prvobitno nisu ni planirali da odu. Neko će ih nasmijati brže nego što su očekivali, a upravo kroz takvu spontanost može početi nešto mnogo ozbiljnije.

U drugoj polovini septembra moguć je poziv koji mijenja njihov plan. Ne bi trebalo da ga odbiju samo zato što su već napravili drugačiji raspored. Njihov najveći izazov biće da ne analiziraju svaki detalj prije nego što uopšte daju šansu novoj priči.

Djevici stiže priznanje koje nije očekivala

Djevicama neko može izgovoriti ono što su odavno željele da čuju, i to usred sasvim običnog dana. Moguće je da je ta osoba već neko vrijeme prisutna u njihovom životu, ali da su je do sada posmatrale samo kao prijatelja.

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Ovaj put ne bi trebalo odmah tražiti svaku moguću manu i razlog za sumnju. Ponekad osjećanja ne dolaze uz savršeno objašnjenje. Krajem mjeseca Djevicama može postati jasno da su i same osjećale više nego što su bile spremne da priznaju.

Stiže ljubav kada je najmanje očekuju

Zajedničko za Ribe, Blizance i Djevice jeste to što ništa ne moraju da forsiraju. Neće morati da mijenjaju sebe niti da jure bilo koga. Ljubav u septembru dolazi kao nastavak razgovora, spontani susret ili osjećaj da je sa nekim jednostavno lako biti svoj.

Kod sva tri znaka priča može početi mirno, gotovo neprimetno, a tek posle nekoliko nedelja postati jasno koliko im je taj susret važan.

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Septembar im ne donosi samo novu osobu, već i osjećaj da se nešto lijepo konačno pomjera u pravom smjeru. Nekome počinje nova priča, neko dobija potvrdu osjećanja, a neko tek shvata koliko je jedan susret bio važan.

(Krstarica)

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