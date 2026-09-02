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Evropska nagrada kvaliteta za UKC Srpske

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02.09.2026 15:31

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Европска награда квалитета за УКЦ Српске

Univerzitetski klinički centar Republike Srpske dobitnik je evropske nagrade kvaliteta - EFQM modela, čija mu primjena omogućava dalji razvoj organizacije, još snažniju usmjerenost na kvalitet zdravstvenih usluga pacijentima, efikasnije korištenje resursa i unapređenje procesa.

"Ovo je potvrda dosadašnjeg rada i dokaz strateške usmjerenosti UKC Republike Srpske na razvoju kvaliteta organizacije i pružanja usluga", saopšteno je iz ove zdravstvene ustanove.

UKC je naveo da je uspješno sproveo postupak pripreme, ocjenjivanja i sertifikacije prema EFQM modelu, kao i da je punopravni član Evropske organizacije za kvalitet sa sjedištem u Briselu.

Evropska nagrada kvaliteta – EFQM model je globalno priznanje za kvalitet organizacije, upravljanje promjenama, unaprjeđenje organizacionih performansi i postizanje održivih rezultata.

Dodjeljuje se od 1992. godine, a nosioci ovog prestižnog priznanja su Klinički centar u Ljubljani i Ministarstvo zdravlja Češke.

Primjena EFQM modela omogućava UKC Republike Srpske dalji razvoj organizacije, još snažniju usmjerenost na kvalitet zdravstvenih usluga pacijentima, efikasnije korištenje resursa i unapređenje procesa.

Dodjelom ove nagrade otvaraju se dodatne mogućnosti za razmjenu znanja i iskustava na globalnom nivou i primjenu savremenih metoda menadžmenta, prenosi Srna.

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Tagovi :

UKC Republike Srpske

priznanje

Zdravstveni sistem

Republika Srpska

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