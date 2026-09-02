Eksplozija na željezničkoj stanici u Njemačkoj, povrijeđeni Ukrajinci

Dvoje ukrajinskih državljana povrijeđeno je jutros u eksploziji na glavnoj željezničkoj stanici u Augsburgu, u njemačkoj pokrajini Bavarskoj.

Prema informacijama lokalnih medija, riječ je o 17-godišnjoj djevojci i 18-godišnjem mladiću koji su zadobili lakše povrede, dok su na zgradi stanice oštećeni prozori, piše „Evropska pravda“.

Zbog sumnjivog predmeta zatvorena cijela zgrada

Eksplozija je odjeknula u prolazu unutar zgrade, u blizini jedne banke. Policija je odmah nakon toga ogradila zgradu željezničke stanice i prvi peron.

Ostali peroni u početku su ostali u funkciji, a putnici su usmjeravani na južni i sjeverni ulaz. Ubrzo je policija saopštila da se cijela zgrada zatvara jer je pronađen sumnjiv predmet, nakon čega je obustavljen sav željeznički saobraćaj.

Istraga i sumnje u sabotažu

Uviđaj na terenu obavljaju istražitelji bavarske državne kriminalističke policije. Iz policije su poručili da još nije jasno o kakvom je predmetu riječ niti kako je tačno došlo do eksplozije.

Incident se dogodio nakon što je u noći između 1. i 2. septembra zabilježen sumnjiv događaj na trafostanici kod Kelna, gdje policija sumnja na sabotažu. Istražuje se i moguća povezanost sa nedavnim napadom na najveću elektranu u Brandenburgu.

U kontekstu tih događaja, ukrajinski ambasador u Njemačkoj Oleksij Makejev izjavio je da Kijev blisko sarađuje sa Berlinom u borbi protiv ruskih sabotaža.

(Indeks)