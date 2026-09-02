Eksplozija na željezničkoj stanici u Njemačkoj, povrijeđeni Ukrajinci

Autor:ATV redakcija
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Dvoje ukrajinskih državljana povrijeđeno je jutros u eksploziji na glavnoj željezničkoj stanici u Augsburgu, u njemačkoj pokrajini Bavarskoj.
Prema informacijama lokalnih medija, riječ je o 17-godišnjoj djevojci i 18-godišnjem mladiću koji su zadobili lakše povrede, dok su na zgradi stanice oštećeni prozori, piše „Evropska pravda“.
Eksplozija je odjeknula u prolazu unutar zgrade, u blizini jedne banke. Policija je odmah nakon toga ogradila zgradu željezničke stanice i prvi peron.
Ostali peroni u početku su ostali u funkciji, a putnici su usmjeravani na južni i sjeverni ulaz. Ubrzo je policija saopštila da se cijela zgrada zatvara jer je pronađen sumnjiv predmet, nakon čega je obustavljen sav željeznički saobraćaj.
Uviđaj na terenu obavljaju istražitelji bavarske državne kriminalističke policije. Iz policije su poručili da još nije jasno o kakvom je predmetu riječ niti kako je tačno došlo do eksplozije.
Incident se dogodio nakon što je u noći između 1. i 2. septembra zabilježen sumnjiv događaj na trafostanici kod Kelna, gdje policija sumnja na sabotažu. Istražuje se i moguća povezanost sa nedavnim napadom na najveću elektranu u Brandenburgu.
U kontekstu tih događaja, ukrajinski ambasador u Njemačkoj Oleksij Makejev izjavio je da Kijev blisko sarađuje sa Berlinom u borbi protiv ruskih sabotaža.
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