Završena obnova magistralnog puta Srbac-Derventa

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U Srpcu je počela svečanost povodom završetka radova na rehabilitaciji dionice magistralnog puta Srbac - Derventa, ukupne dužine 41,4 kilometra, kojoj prisustvuju srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić i predsjednik Milorada Dodika.
Svečanosti prisustvuju i ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović, vršilac dužnosti direktora preduzeća "Putevi Srpske" Miroslav Janković, gradonačelnik Dervente Igor Žunić i načelnik opštine Srbac Mlađan Dragosavljević.
Prisutni su i predstavnici institucija Republike Srpske, predstavnici Republike Srpske u zajedničkim institucijama, kao i predstavnici političkog i javnog života Srpca i Dervente.
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