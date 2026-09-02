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Završena obnova magistralnog puta Srbac-Derventa

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02.09.2026 17:19

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Завршена обнова магистралног пута Србац-Дервента
Foto: ATV

U Srpcu je počela svečanost povodom završetka radova na rehabilitaciji dionice magistralnog puta Srbac - Derventa, ukupne dužine 41,4 kilometra, kojoj prisustvuju srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić i predsjednik Milorada Dodika.

Svečanosti prisustvuju i ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović, vršilac dužnosti direktora preduzeća "Putevi Srpske" Miroslav Janković, gradonačelnik Dervente Igor Žunić i načelnik opštine Srbac Mlađan Dragosavljević.

Завршена обнова магистралног пута Србац-Дервента
Završena obnova magistralnog puta Srbac-Derventa
ATV

Prisutni su i predstavnici institucija Republike Srpske, predstavnici Republike Srpske u zajedničkim institucijama, kao i predstavnici političkog i javnog života Srpca i Dervente.

Завршена обнова магистралног пута Србац-Дервента
Završena obnova magistralnog puta Srbac-Derventa
ATV

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Derventa

Milorad Dodik

putevi

Komentari (3)

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