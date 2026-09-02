Na UKC-u Srpske prvo Odjeljenje za terapiju bola

Republika Srpska dobila je prvo Odjeljenje za terapiju bola na UKC-u Republike Srpske. Novo odjeljenje namijenjeno je pacijentima koji pate od hroničnog bola koji znatno narušava svakodnevno funkcionisanje, a često nije dovoljna uobičajena terapija lijekovima. Biće tretirane sve vrste bolova, te sprovođene interventne procedure za terapiju bola.

Hronični bol više ne mora da bude način života. U tu svrhu, u UKC-u Srpske počelo je sa radom posebno Odjeljenje. Pod hroničnim bolom podrazumijeva se bol koji traje duže od tri mjeseca.

"Jedan od najučestalijih jeste bol u kičmi koji prema podacima u našoj zemlji ide i do 70 odsto. Ono što će se prvenstveno raditi u ovom Odjeljenju jesu interventne procedure za terapiju protiv bola. Anesteziolog jeste ključna figura u djeljenju za interventne procedure koje će se svoditi na periratkularne i perineuralne injekcije koje će otklanjati bolove", istakla je Suzana Šobot, šef Odjeljenja za terapiju bola na UKC-u Republike Srpske.

Riječ je o ciljanim blokadama i drugim procedurama kojima se djeluje na strukture i nerve odgovorne za nastanak i prenošenje bola.

"Ovdje bih istakao dvije grupe pacijenata, to su pacijenti sa malignim oboljenjima i naravno pacijenti koji imaju problem sa koštano - zglobnim sistemom i upravo ovakav Centar će dovesti do razvoja novih terapijskih modaliteta gdje ćemo ih "obezboliti" i život učiniti lakšim i podnošljivijim", istakao je Nikola Šobot, v.d. generalnog direktora UKC-a Republike Srpske,

Odjeljenje je smješteno u zgradi Hematoonkologije UKC-a. Procedura do terapije – jednostavna.

"Pacijenti se naručuju preko kol centra UKC-a Republike Srpske za pregled sa specijalističkom uputnicom za Kliniku za anesteziju i intenzivno liječenje, odnosno za terapiju bola i za interventne procedure sa bolničkom uputnicom", naglasio je Dragan Ranković, načelnik Klinike za anesteziju i intezivno liječenje na UKC-u Republike Srpske.

Pacijentima u Odjeljenju za terapiju bola će nakon detaljne procjene biti dostupni savremeni pristupi liječenju, koji osim odgovarajuće medikamentozne terapije uključuju i minimalno invazivne intervencijske procedure za liječenje bola.