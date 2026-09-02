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Minić: U petak otkrivamo detalje

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02.09.2026 17:49

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Минић: У петак откривамо детаље
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je danas u Srpcu da je Republika Srpska u ovom momentu veliko gradilište i da nema dana da se nešto ne dešava na tom planu.

"Samo prije nekoliko godina neko bi rekao da su ovo `snovi`. Međutim, ti snovi se ostvaruju. Nema dana da se nešto ne dešava u Republici Srpskoj. Ne samo što je vidljivo na putevima i na objektima, nego i u našim porodicama, među našim borcima, djecom, među svim onim segmentima, porama društva koje svakim danom pokazujemo da smo jači, ozbiljniji, i da više mislimo o svakom građaninu Republike Srpske", istakao je Minić.

On je u obraćanju na svečanosti povodom završetka radova na rehabilitaciji dionice magistralnog puta Srbac - Derventa rekao da će u petak otkriti detalje ko trenutno u Republici Srpskoj gradi više od 400 kilometara puteva.

"Imajući u vidu da ovo neko obilatu koristi da nas ganja, proganja, kažnjava, kao što je to bilo i prije dva mjeseca kada smo bili ovdje u Srpcu, sada ću reći ovako: NN počinilac trenutno u Republici Srpskoj gradi preko 400 kilometara puteva, pa i ovo danas ovdje što je mučki urađeno pod okriljem noći. Dogovorio sam sa predsjednikom Miloradom Dodikom, dali smo ultimatum MUP-u da u roku od 48 sati nađe počinioca, i onda u petak, kad krene kampanja, reći ćemo vam ko je to uradio. Neka živi Republika Srpska!", rekao je Minić.

U Srpcu je održana svečanost povodom završetka radova na rehabilitaciji dionice magistralnog puta Srbac - Derventa, ukupne dužine 41,4 kilometra, kojoj su, između ostalih, prisustvovali i srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović i predsjednik Milorad Dodik.

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Savo Minić

Srbac

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